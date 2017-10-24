Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 октября 2017, 12:19



Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

4 ноября в 16.00 в КДЦ им. В. Высоцкого состоится праздничная программа «Вместе целая страна». В концерте примут участие творческие коллективы и солисты общественных организаций «Национально-культурная автономия казахов «Ынтымак» (Содружество) г. Норильска, «Местная ногайская национально-культурная автономия г. Норильска», Норильского регионального отделения Международного общественного движения «Высший Совет Осетин», Норильской казачьей общины Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков России, Большого Норильска и учащиеся школ Талнаха. Зрителей ждет исторический видеоэкскурс в прошлое нашей Родины, песни и танцы разных народов и национальностей. В галерее второго этажа будут представлены выставки «Великие люди великой страны» и «Вспоминая Октябрь». Желающие смогут принять участие в интерактивах «Дерево дружбы» и «Я люблю свою Родину». 4 и 5 ноября КДЦ «Юбилейный» проводит цикл мероприятий. 4 ноября в 15.00 пройдет традиционный конкурс кулинарного мастерства «Кухня без границ», участниками которого станут не только активные жители района, но и представители национально-культурных объединений Норильска. Всех мастеров ждут дипломы и памятные подарки. В 16.00 в киноконцертном зале начнется праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья!», которая объединит творческие коллективы многочисленных норильских диаспор: азербайджанской, греческой, татарской, казахской, кыргызской и башкирской. Среди участников концерта - народный ансамбль народного танца «Оганер», казачий ансамбль «Терек», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои». 5 ноября с 14:00 до 16:00 КДЦ «Юбилейный» приглашает всех на выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества «Ярмарка мастеров». Вниманию посетителей будут предложены работы норильских мастеров, которые могут украсить интерьер или станут прекрасным подарком близким. Вход на мероприятия по пригласительным билетам, билеты можно получить в кассах центров культуры.

Просмотров:128 4 ноября в 16.00 в Большом зале городского Центра культуры начнется концерт «4 века единства». В этом году мероприятие будет посвящено 405-летию подвига Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского - героическим страницам российской истории, где ярко проявилась сила единения народа. В Выставочном зале пройдет выставка, посвященная столетию революции 1917 года.4 ноября в 16.00 в КДЦ им. В. Высоцкого состоится праздничная программа «Вместе целая страна».В концерте примут участие творческие коллективы и солисты общественных организаций «Национально-культурная автономия казахов «Ынтымак» (Содружество) г. Норильска, «Местная ногайская национально-культурная автономия г. Норильска», Норильского регионального отделения Международного общественного движения «Высший Совет Осетин», Норильской казачьей общины Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков России, Большого Норильска и учащиеся школ Талнаха. Зрителей ждет исторический видеоэкскурс в прошлое нашей Родины, песни и танцы разных народов и национальностей. В галерее второго этажа будут представлены выставки «Великие люди великой страны» и «Вспоминая Октябрь». Желающие смогут принять участие в интерактивах «Дерево дружбы» и «Я люблю свою Родину».4 и 5 ноября КДЦ «Юбилейный» проводит цикл мероприятий.4 ноября в 15.00 пройдет традиционный конкурс кулинарного мастерства «Кухня без границ», участниками которого станут не только активные жители района, но и представители национально-культурных объединений Норильска. Всех мастеров ждут дипломы и памятные подарки. В 16.00 в киноконцертном зале начнется праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья!», которая объединит творческие коллективы многочисленных норильских диаспор: азербайджанской, греческой, татарской, казахской, кыргызской и башкирской. Среди участников концерта - народный ансамбль народного танца «Оганер», казачий ансамбль «Терек», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои».5 ноября с 14:00 до 16:00 КДЦ «Юбилейный» приглашает всех на выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества «Ярмарка мастеров». Вниманию посетителей будут предложены работы норильских мастеров, которые могут украсить интерьер или станут прекрасным подарком близким.Вход на мероприятия по пригласительным билетам, билеты можно получить в кассах центров культуры.