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24 октября 2017, 12:41



По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в июне 2015 года КГКУ «УКС», выступающее в роли заказчика, заключило государственный контракт с одной из московских фирм на выполнение работ по строительству объекта «Перинатальный центр в г. Норильске» общей стоимостью более 2 миллиардов рублей. Эта фирма, являющаяся генеральным подрядчиком, в свою очередь заключила ряд договоров субподряда на выполнение строительных работ. Ведущий инженер территориального подразделения в г. Норильске КГКУ «УКС» неоднократно получал от сотрудников субподрядной организации взятки на общую сумму 450 000 рублей за совершение в интересах субподрядчика попустительства по службе при выполнении строительных работ. В частности, взятки давались за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений при производстве работ и за скорейшее подписание приемо-сдаточной документации. Общая сумма взяток расценивается Уголовным кодексом как взятка в крупном размере. Сейчас сотрудник КГКУ «УКС» задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:132 Главным следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инженера территориального подразделения в городе Норильске краевого государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».По версии следствия, в июне 2015 года КГКУ «УКС», выступающее в роли заказчика, заключило государственный контракт с одной из московских фирм на выполнение работ по строительству объекта «Перинатальный центр в г. Норильске» общей стоимостью более 2 миллиардов рублей. Эта фирма, являющаяся генеральным подрядчиком, в свою очередь заключила ряд договоров субподряда на выполнение строительных работ.Ведущий инженер территориального подразделения в г. Норильске КГКУ «УКС» неоднократно получал от сотрудников субподрядной организации взятки на общую сумму 450 000 рублей за совершение в интересах субподрядчика попустительства по службе при выполнении строительных работ. В частности, взятки давались за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений при производстве работ и за скорейшее подписание приемо-сдаточной документации. Общая сумма взяток расценивается Уголовным кодексом как взятка в крупном размере.Сейчас сотрудник КГКУ «УКС» задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.