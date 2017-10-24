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24 октября 2017, 12:54



Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.

Получить льготы при поступлении в вузы можно, став победителем (дипломантом 1-й степени) или призером (дипломантом 2-й или 3-й степеней) финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из перечня Минобрнауки России. Как правило, вузы зачисляют победителей и призеров олимпиад первого уровня вне конкурса. Добавим, что в России проходит множество других олимпиад и соревнований школьников, но существенные льготы при поступлении предусмотрены только победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, вошедших в этот перечень.

Просмотров:113 Министерство образования и науки РФ утвердило перечень олимпиад школьников на 2017-2018 годы. Участие в этих интеллектуальных состязаниях дает выпускникам льготы при поступлении в вузы. В этом учебном году перечень включает 97 олимпиад.Получить льготы при поступлении в вузы можно, став победителем (дипломантом 1-й степени) или призером (дипломантом 2-й или 3-й степеней) финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из перечня Минобрнауки России. Как правило, вузы зачисляют победителей и призеров олимпиад первого уровня вне конкурса.Добавим, что в России проходит множество других олимпиад и соревнований школьников, но существенные льготы при поступлении предусмотрены только победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, вошедших в этот перечень.