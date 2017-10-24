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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:00 В музее Норильска откроется выставка «Два сердца» к 105-летию со дня рождения Льва Гумилева.
15:38 Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева.
15:05 Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.
14:04 В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности.
12:54 Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
12:41 По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело.
12:19 Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
12:06 Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.
18:38 Завтра на краевой сборный пункт будет отправлена первая партия норильчан, призванных в осеннюю кампанию.
17:07 Специалисты детской библиотеки имени Саши Петряева преобразились в героев Эдуарда Успенского и отправились в гости к ребятам, находящимся на лечении в городской больнице.
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