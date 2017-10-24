Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 октября 2017, 14:04



В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности.

В здании аэропорта Хатанги отсутствовал план эвакуации людей при пожаре и таблички с номерами телефонов для вызова экстренной службы. В аэропорту Норильска также нашли нарушения пожарной безопасности: планы эвакуации людей не соответствовали требованиям, практические тренировки сотрудников по отработке эвакуации в случае пожара не проводились. В обоих аэропортах нашли и другие нарушения пожарной безопасности. Кроме того, в одном из кафе аэропорта Норильска продавались шоколад, конфеты и масло с истекшим сроком годности. Руководителям аэропортовых комплексов внесены представления. За нарушения в сфере санитарной и пожарной безопасности к административной ответственности привлечены пять должностных лиц. Им выписали штрафы на общую сумму 62 тысячи рублей.

Просмотров:101 Норильская транспортная прокуратура нашла многочисленные нарушения федерального законодательства в северных аэропортах Красноярского края. В ходе проверки комплексов «Норильск» и «Хатанга» специалисты обнаружили около 70 нарушений закона, которые могли угрожать жизни и здоровью пассажиров.В здании аэропорта Хатанги отсутствовал план эвакуации людей при пожаре и таблички с номерами телефонов для вызова экстренной службы. В аэропорту Норильска также нашли нарушения пожарной безопасности: планы эвакуации людей не соответствовали требованиям, практические тренировки сотрудников по отработке эвакуации в случае пожара не проводились. В обоих аэропортах нашли и другие нарушения пожарной безопасности.Кроме того, в одном из кафе аэропорта Норильска продавались шоколад, конфеты и масло с истекшим сроком годности.Руководителям аэропортовых комплексов внесены представления. За нарушения в сфере санитарной и пожарной безопасности к административной ответственности привлечены пять должностных лиц. Им выписали штрафы на общую сумму 62 тысячи рублей.