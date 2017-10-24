Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 октября 2017, 15:05



Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.

Напомним, это уже седьмой виртуальный конкурс, организованный газетами «Заполярная правда» и «зпПЛЮС», ставший самым масштабным по сравнению с предыдущими, побив все рекорды по количеству «лайков» и участников.

Просмотров:88 В гости к ребятишкам придет известная «мультяшка» с веселой шоу-программой, а победителям конкурса на сцене вручат дипломы и подарки от спонсоров. Малышей, правильно ответивших на вопросы викторины по теме «Осень», ждут сладкие сюрпризы. Творческий конкурс, стартовавший в начале октября на сайте gazetazp.ru, объединил более трехсот детсадовцев и школьников начальных классов. 244 фотографии, набравшие более двадцати тысяч «лайков», продолжат онлайн-борьбу до 2 ноября. Победителей в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Аппликация» по двум возрастным категориям определят члены жюри.Напомним, это уже седьмой виртуальный конкурс, организованный газетами «Заполярная правда» и «зпПЛЮС», ставший самым масштабным по сравнению с предыдущими, побив все рекорды по количеству «лайков» и участников.