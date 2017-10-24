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24 октября 2017, 15:38



Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева.

Спектакль проходит в рамках межмузейного проекта «Гумилевские дни в Норильске», организованного музеем Норильска и Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме при партнерской поддержке агентства развития Норильска, благотворительного фонда «Достоинство» и компании «Норникель». Проект посвящен норильскому периоду жизни и творчества, литературному и философскому наследию Гумилева. Спектакль построен на подлинных фактах и документах. В спектакле звучат стихи Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Александра Блока, фрагменты из поэмы Льва Гумилева и его исторического исследования «Хунну». В ходе сценического действия в реальные события врезается неоконченная пьеса Анны Ахматовой, «полушутовская, полупророческая» - «Энума Элиш. Пролог, или Сон во сне». Билеты на спектакль приобретайте в кассе музея.

Просмотров:73 Спектакль Маленького театра Фонтанного дома «Зачем было столько лгать?» - это роман в письмах, поставленный к 105-летию со дня рождения русского ученого, историка, этнолога, поэта, переводчика Льва Гумилева.Спектакль проходит в рамках межмузейного проекта «Гумилевские дни в Норильске», организованного музеем Норильска и Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме при партнерской поддержке агентства развития Норильска, благотворительного фонда «Достоинство» и компании «Норникель». Проект посвящен норильскому периоду жизни и творчества, литературному и философскому наследию Гумилева.Спектакль построен на подлинных фактах и документах. В спектакле звучат стихи Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Александра Блока, фрагменты из поэмы Льва Гумилева и его исторического исследования «Хунну». В ходе сценического действия в реальные события врезается неоконченная пьеса Анны Ахматовой, «полушутовская, полупророческая» - «Энума Элиш. Пролог, или Сон во сне».Билеты на спектакль приобретайте в кассе музея.