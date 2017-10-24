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24 октября 2017, 16:00



В музее Норильска откроется выставка «Два сердца» к 105-летию со дня рождения Льва Гумилева.

Это первая межмузейная попытка выявить, какую роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге, какой след оставило в его научных и литературных трудах. Это время сам ученый называл своей «первой Голгофой». В выставку вошли материалы Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и музея Норильска. Кураторы выставки Ольга Морозова и Наталья Федянина, художник Никита Сазонов, дизайнер Маргарита Чекоданова. Выставка будет работать до 28 января 2018 года. Вход на открытие свободный. 27 октября норильчан ждет также лекция «И все-таки я счастливый человек…» Марины Писаренко, заведующей Музеем-квартирой Л. Н. Гумилева. На лекцию регистрация будет открыта на ресурсе http://fabrika-norilsk.timepad.ru.

Просмотров:66 Музей Норильска совместно с Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывает 27 октября в 18 часов выставку к 105-летию со дня рождения русского ученого, историка, этнолога, поэта, переводчика Льва Николаевича Гумилева. Выставка проходит в рамках проекта «Гумилевские дни в Норильске».Это первая межмузейная попытка выявить, какую роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге, какой след оставило в его научных и литературных трудах. Это время сам ученый называл своей «первой Голгофой».В выставку вошли материалы Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и музея Норильска. Кураторы выставки Ольга Морозова и Наталья Федянина, художник Никита Сазонов, дизайнер Маргарита Чекоданова. Выставка будет работать до 28 января 2018 года. Вход на открытие свободный.27 октября норильчан ждет также лекция «И все-таки я счастливый человек…» Марины Писаренко, заведующей Музеем-квартирой Л. Н. Гумилева. На лекцию регистрация будет открыта на ресурсе http://fabrika-norilsk.timepad.ru.