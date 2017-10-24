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24 октября 2017, 17:49



Норильский Фестиваль северной ягоды будет представлен на национальной премии Russian Event Awards.

Сейчас, после того как фестиваль из проекта вырос в настоящий праздник для горожан, Ирина Кремен побывала на очном, региональном, этапе в Иркутске. Для участия в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года Дальневосточного и Сибирского округов было подано 124 проекта из 17 регионов страны. «Северную ягоду» на этом этапе отметили в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии». Проекты, которые по результатам регионального конкурса Национальной премии заняли 1, 2, 3-е места, получили специальный диплом, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале национальной премии Russian Event Awards, который пройдет 28 и 29 октября в Липецке. Всего в этом году на соискание национальной премии было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты национальной премии были определены по результатам региональных конкурсов, прошедших в Казани, Иркутске и Владимире. По результатам заявочной кампании, по итогам регконкурса и по итогам общенационального финала, регионам будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью рейтинга регионов по итогам национальной премии Russian Event Awards 2017 года. По возвращении из Липецка Ирина Кремен расскажет «Заполярке» о том, как проходил конкурс и на сколько интересным показался жюри норильский Фестиваль северной ягоды.

Просмотров:260 Идея проведения фестиваля возникла еще в 2016 году, тогда проект был впервые представлен на национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма, после чего инициатора проекта, Ирину Кремен, ведущего специалиста управления по делам культуры и искусства по развитию туризма, пригласили на региональный этап.Сейчас, после того как фестиваль из проекта вырос в настоящий праздник для горожан, Ирина Кремен побывала на очном, региональном, этапе в Иркутске. Для участия в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года Дальневосточного и Сибирского округов было подано 124 проекта из 17 регионов страны. «Северную ягоду» на этом этапе отметили в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии».Проекты, которые по результатам регионального конкурса Национальной премии заняли 1, 2, 3-е места, получили специальный диплом, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале национальной премии Russian Event Awards, который пройдет 28 и 29 октября в Липецке.Всего в этом году на соискание национальной премии было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты национальной премии были определены по результатам региональных конкурсов, прошедших в Казани, Иркутске и Владимире. По результатам заявочной кампании, по итогам регконкурса и по итогам общенационального финала, регионам будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью рейтинга регионов по итогам национальной премии Russian Event Awards 2017 года.По возвращении из Липецка Ирина Кремен расскажет «Заполярке» о том, как проходил конкурс и на сколько интересным показался жюри норильский Фестиваль северной ягоды.