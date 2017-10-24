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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 октября 2017, 17:49

Норильский Фестиваль северной ягоды будет представлен на национальной премии Russian Event Awards.


Идея проведения фестиваля возникла еще в 2016 году, тогда проект был впервые представлен на национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма, после чего инициатора проекта, Ирину Кремен, ведущего специалиста управления по делам культуры и искусства по развитию туризма, пригласили на региональный этап.
Сейчас, после того как фестиваль из проекта вырос в настоящий праздник для горожан, Ирина Кремен побывала на очном, региональном, этапе в Иркутске. Для участия в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года Дальневосточного и Сибирского округов было подано 124 проекта из 17 регионов страны. «Северную ягоду» на этом этапе отметили в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии».
Проекты, которые по результатам регионального конкурса Национальной премии заняли 1, 2, 3-е места, получили специальный диплом, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале национальной премии Russian Event Awards, который пройдет 28 и 29 октября в Липецке.
Всего в этом году на соискание национальной премии было заявлено 639 проектов из 65 регионов страны. Финалисты национальной премии были определены по результатам региональных конкурсов, прошедших в Казани, Иркутске и Владимире. По результатам заявочной кампании, по итогам регконкурса и по итогам общенационального финала, регионам будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью рейтинга регионов по итогам национальной премии Russian Event Awards 2017 года.
По возвращении из Липецка Ирина Кремен расскажет «Заполярке» о том, как проходил конкурс и на сколько интересным показался жюри норильский Фестиваль северной ягоды.

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    Список новостей

 25 октября 2017 
18:13   В Дудинке завершилась летняя речная навигация. 17:46   В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.
17:31   В Дудинке за два года заменят 26 лифтов. 17:22   Более 80 таймырцев трудоустроены на общественные работы.
16:42   «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера. 16:21   Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.
15:20   Ветеран Дмитрий Иванович Конопля получил поздравление с 90-летием от президента России. Письмо от главы государства вручил долгожителю глава города Норильска Ринат Ахметчин. 15:03   В связи с ремонтом на мосту Юго-Западной объездной автодороги движение по этой трассе будет временно изменено.
14:45   Норильские транспортники готовятся к празднованию большого юбилея. 14:41   Главой Красноярска избран Сергей Еремин.
14:29   Путин назначил встречу Толоконскому и еще 10 экс-губернаторам. 14:28   «Норникель» инициировал слёт социальных предпринимателей Севера.
14:27   Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нелегальных перевозок пассажиров. 14:21   Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:18   На спортивной площадке СШ№ 9 состоятся первые соревнования. 14:14   Аэропорты Норильска и Хатанги не прошли прокурорскую проверку.
14:12   Из-за ухудшения погоды в Норильске ограничивали движение по федеральной трассе. 14:06   Библиотека семейного чтения приглашает ребят в «Отдыхай-ку!».
13:55   Юрий Губерман стал почетным гражданином Норильска.

 24 октября 2017 
17:49   Норильский Фестиваль северной ягоды будет представлен на национальной премии Russian Event Awards. 16:00   В музее Норильска откроется выставка «Два сердца» к 105-летию со дня рождения Льва Гумилева.
15:38   Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева. 15:05   Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.
14:04   В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности. 12:54   Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
12:41   По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело. 12:19   Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
12:06   Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.

 23 октября 2017 
18:38   Завтра на краевой сборный пункт будет отправлена первая партия норильчан, призванных в осеннюю кампанию. 17:07   Специалисты детской библиотеки имени Саши Петряева преобразились в героев Эдуарда Успенского и отправились в гости к ребятам, находящимся на лечении в городской больнице.
16:20   В рамках социального проекта «Шаг в будущее» старшеклассники посетили с экскурсией ОИК-30. 14:51   В норильской военно-космической части № 40919 в субботу, 21 октября, прошел традиционный день открытых дверей для семей военнослужащих.
14:44   «Нам есть что посмотреть на Таймыре, чему поучиться и взять на вооружение», - подчеркнул Павел Баранов в рамках визита делегации с Урала в столицу Таймыра. 14:30   BrassBandа даст серию концертов в Дудинке и во всех районах Норильска.
14:09   В Норильске прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель» при поддержке администрации города. 13:14   В Норильске полицейские и общественники поздравили десятиклассников 14-й школы с вступлением в ряды слушателей юридического класса.
13:06   В публичной библиотеке состоялся традиционный день информации «Фестиваль непрочитанных книг». 12:56   За девять месяцев текущего года в Норильске на 9% снизился уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
12:33   «Норникель» объединил структуры IT-безопасности ключевых предприятий страны. 12:17   Российские эксперты обсудили повестку 15-го Красноярского экономического форума.
12:00   В публичной библиотеке прошел гала-концерт победителей конкурса «Белые журавли».

 20 октября 2017 
17:55   Около трехсот участников, более четырнадцати тысяч виртуальных голосов. С таким промежуточным итогом сегодня закончился прием работ на конкурс «Дары осени». 17:11   С начала года в ДТП в Красноярском крае погибли более 300 человек.
17:10   Красноярский край просит у правительства новые суда. 16:40   Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9- и 11-классников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.
16:34   Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность». 16:23   Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.
16:08   Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира. 15:05   Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
14:58   В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде.




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