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25 октября 2017, 13:55



Юрий Губерман стал почетным гражданином Норильска.

Юрий Давидович Губерман родился в Одессе в 1917 году. Трудовую деятельность начал учеником фотомеханика в цинкографии типографии газеты «Правда» и одновременно учился в десятом классе школы рабочей молодежи. В декабре 1939 года добровольцем ушел на финский фронт. В составе аэродромно-строительной роты участвовал в строительстве аэродромов, а затем и в боевых действиях. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал города Белоруссии, Украины, Польши. Последний боевой вылет в составе полка совершил 26 апреля 1945 года в Берлине. В 1954 году заочно окончил Московский государственный педагогический институт, получив специальность преподавателя истории. В этом же году решением центрального комитета рабочих металлургической промышленности направлен в Норильск. В октябре 1954 года был назначен директором клуба горняков и шахтеров Таймырского окружкома профсоюза. В течение полутора лет работал ответственным секретарем правления Норильского городского отделения общества по распространению политических и научных знаний. В 1959 году Юрия Давидовича назначили директором школы-интерната № 1. За период работы в этой должности он зарекомендовал себя опытным руководителем, которого отличало профессиональное мастерство, умение эффективно выстраивать отношения с преподавателями. Он организовал при школе-интернате базу по производству кухонной утвари для населения, постельного белья и одежды для детских дошкольных учреждений. Подобные цеха были созданы практически во всех школах Норильского промышленного района. В дальнейшем в течение 17 лет Юрий Давидович Губерман возглавлял педагогический коллектив школы № 2. Школа многие годы признавалась одной из лучших в регионе, она стала базовой по внедрению кабинетной системы обучения. Юрий Губерман оказался практически первым, кто реально отреагировал на проблемы детской гиподинамии. Он связался с институтом гигиены имени Эрисмана, в результате чего был подготовлен договор о совместной работе сотрудников института и педагогического коллектива школы. Выработанные тогда рекомендации по физическому развитию детей на Крайнем Севере актуальны и сегодня. Переехав в Москву, Юрий Губерман продолжал педагогическую деятельность вплоть до 1998 года. 8 ноября он отметит столетний юбилей.

Просмотров:115 Такое решение на сессии приняли депутаты городского Совета.Юрий Давидович Губерман родился в Одессе в 1917 году. Трудовую деятельность начал учеником фотомеханика в цинкографии типографии газеты «Правда» и одновременно учился в десятом классе школы рабочей молодежи. В декабре 1939 года добровольцем ушел на финский фронт. В составе аэродромно-строительной роты участвовал в строительстве аэродромов, а затем и в боевых действиях. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал города Белоруссии, Украины, Польши. Последний боевой вылет в составе полка совершил 26 апреля 1945 года в Берлине. В 1954 году заочно окончил Московский государственный педагогический институт, получив специальность преподавателя истории. В этом же году решением центрального комитета рабочих металлургической промышленности направлен в Норильск. В октябре 1954 года был назначен директором клуба горняков и шахтеров Таймырского окружкома профсоюза. В течение полутора лет работал ответственным секретарем правления Норильского городского отделения общества по распространению политических и научных знаний. В 1959 году Юрия Давидовича назначили директором школы-интерната № 1. За период работы в этой должности он зарекомендовал себя опытным руководителем, которого отличало профессиональное мастерство, умение эффективно выстраивать отношения с преподавателями. Он организовал при школе-интернате базу по производству кухонной утвари для населения, постельного белья и одежды для детских дошкольных учреждений. Подобные цеха были созданы практически во всех школах Норильского промышленного района. В дальнейшем в течение 17 лет Юрий Давидович Губерман возглавлял педагогический коллектив школы № 2. Школа многие годы признавалась одной из лучших в регионе, она стала базовой по внедрению кабинетной системы обучения. Юрий Губерман оказался практически первым, кто реально отреагировал на проблемы детской гиподинамии. Он связался с институтом гигиены имени Эрисмана, в результате чего был подготовлен договор о совместной работе сотрудников института и педагогического коллектива школы. Выработанные тогда рекомендации по физическому развитию детей на Крайнем Севере актуальны и сегодня.Переехав в Москву, Юрий Губерман продолжал педагогическую деятельность вплоть до 1998 года. 8 ноября он отметит столетний юбилей.