Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2017, 14:06



Библиотека семейного чтения приглашает ребят в «Отдыхай-ку!».



Просмотров:118 29 октября в 13.00 в семейном клубе выходного дня «Отдыхай-ка!» библиотеки № 3 по адресу: проезд Котульского, 15, состоится фольклорно-игровая программа «Летние хлопоты – осенние застолья». Юных читателей и их родителей ждут песни, частушки, танцы и чтение стихов. А еще они повстречаются с необычными персонажами, которые портят не только погоду, но и настроение. Готовы получить заряд бодрости и победить главных злодеев осени – Слякоть и Холодрыгу? Тогда приходите на наш праздник! Телефон для справок 22-64-31.