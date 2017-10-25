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25 октября 2017, 14:12



Из-за ухудшения погоды в Норильске ограничивали движение по федеральной трассе.

В настоящее время дорога открыта для всех видов транспорта.

Просмотров:129 В Норильске отмечается резкое ухудшение погоды: порывы юго-западного ветра 23-28 м/с, снег, метель, видимость менее 1000 метров. С двух часов ночи введено ограничение движения для легкового вида транспорта на федеральной автодороге А-382 Дудинка – Кайеркан – Алыкель. Для расчистки дороги привлечено 5 специализированных бригад. Развернуто 2 подвижных пункта обогрева. Задействовано больше 30 человек и 15 единиц техники.В настоящее время дорога открыта для всех видов транспорта.