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25 октября 2017, 14:14



Аэропорты Норильска и Хатанги не прошли прокурорскую проверку.



Просмотров:130 Транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере пожарной безопасности в аэропортах Норильска и Хатанги. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. Проверка надзорного ведомства установила, что в здании аэропорта Хатанги отсутствовал план эвакуации людей при пожаре и таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны. В аэропорту Норильска, указывается в отчете прокуратуры, не проводились практические тренировки сотрудников по отработке действий при эвакуации людей в случае возгорания. Помимо этого, прокуроры обнаружили нарушения в сфере оказания услуг питания пассажирам. В кафе бизнес-зала норильского аэропорта якобы реализовывались продукты с истекшим сроком годности (шоколад, масло, конфеты). На должностных лиц двух аэропортов составлены административные протоколы. Общая сумма выписанных штрафов составляет 62 тыс. руб.