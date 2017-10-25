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25 октября 2017, 14:18



На спортивной площадке СШ№ 9 состоятся первые соревнования.



Просмотров:117 Зимний мини-футбол новая спортплощадка примет 28 октября 2017 г. в 12.00. Команда старшеклассников встретится с командой учителей. Благодаря Заполярному филиалу компании "Норильский никель", в рамках благотворительной программы "Мир новых возможностей" появление спортивной площадки на территории МБОУ "СШ № 9" активизировало спортивную и творческую жизнь школы. Зимние соревнования по мини-футболу являются первым большим мероприятием после открытия спортивной площадки. Главным судьей соревнований выступает президент Ассоциации футбола и мини-футбола Таймыра Даниил Васильевич Кот.