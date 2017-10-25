Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2017, 14:21



Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой быть предельно бдительными при совершении покупок четез интернет. Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее неизвестные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по отзывам в сети Интернет.

Просмотров:133 С начала этой недели в полицию от обманутых норильчан поступило три сообщения о фактах мошенничеств. По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой быть предельно бдительными при совершении покупок четез интернет. Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее неизвестные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по отзывам в сети Интернет.