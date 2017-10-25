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25 октября 2017, 14:27



Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нелегальных перевозок пассажиров.

Госавтоинспекция призывает норильчан пользоваться услугами добросовестных перевозчиков. Напоминаем гражданам, что существуют риски пользования услугами нелегальных перевозчиков - невозможность получения страховых выплат от нелегального перевозчика в случае ДТП, а также получения компенсации - такие перевозчики в случае резонансного ДТП прекращают деятельность. Если законность пассажирской перевозки вызывает сомнение, необходимо требовать у водителя документы, ее подтверждающие.

Просмотров:118 В предстоящие выходные дни норильские автоинспекторы проверят легальность пассажирских перевозок. Кроме этого, организуют проверки на автобусных маршрутах на наличие нарушений действующего законодательства. При проведении мероприятий будет обеспечена сплошная проверка автобусов в пунктах их отправления и прибытия.Госавтоинспекция призывает норильчан пользоваться услугами добросовестных перевозчиков. Напоминаем гражданам, что существуют риски пользования услугами нелегальных перевозчиков - невозможность получения страховых выплат от нелегального перевозчика в случае ДТП, а также получения компенсации - такие перевозчики в случае резонансного ДТП прекращают деятельность. Если законность пассажирской перевозки вызывает сомнение, необходимо требовать у водителя документы, ее подтверждающие.