25 октября 2017, 14:28



«Норникель» инициировал слёт социальных предпринимателей Севера.

С 22 по 23 ноября в Норильске состоится слёт социальных предпринимателей Севера, инициатором проведения которого стала компания «Норникель». В ходе слёта участники будут обсуждать долговременные тенденции и варианты развития соцпредпринимательства в северных регионах, меры поддержки социального бизнеса, а также рассмотрят передовой отечественный и зарубежный опыт в этой сфере деятельности. Гостей мероприятия ожидают открытые дискуссии, презентации, воркшопы и индивидуальные консультации экспертов в области социального предпринимательства, на которых участников познакомят со сценариями развития креативной индустрии и экономической модели северных городов, видами и типами поддержки соцпредпринимательства, покажут примеры успешных предпринимательских проектов, в том числе франчайзинговых. Сотрудники компании «Норникель» представят участникам слёта новые направления поддержки социальных предпринимателей в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Финальным событием мероприятия станет нетворкинг-сессия, которая поможет завести полезные знакомства, найти ресурсы и объединиться с другими участниками для реализации совместных проектов.