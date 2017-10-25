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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:13 В Дудинке завершилась летняя речная навигация.
17:46 В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.
17:31 В Дудинке за два года заменят 26 лифтов.
17:22 Более 80 таймырцев трудоустроены на общественные работы.
16:42 «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера.
16:21 Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.
15:20 Ветеран Дмитрий Иванович Конопля получил поздравление с 90-летием от президента России. Письмо от главы государства вручил долгожителю глава города Норильска Ринат Ахметчин.
15:03 В связи с ремонтом на мосту Юго-Западной объездной автодороги движение по этой трассе будет временно изменено.
14:45 Норильские транспортники готовятся к празднованию большого юбилея.
14:41 Главой Красноярска избран Сергей Еремин.
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