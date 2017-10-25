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25 октября 2017, 14:29



Путин назначил встречу Толоконскому и еще 10 экс-губернаторам.

Напомним, 27 сентября Виктор Толоконский снял с себя обязанности губернатора Красноярского края и ушел в отставку по собственному желанию, а на следующий день покинул Красноярск и улетел в Новосибирск.

Просмотров:140 Президент Путин встретится со всеми губернаторами, ушедшими в отставку в сентябре-октябре, в том числе и Виктором Толоконским из Красноярского края, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю и готовящего встречу. Информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча произойдет на следующей неделе, вероятнее всего, 31 октября. «На этой встрече президент выразит уважение ушедшим руководителям и может сказать, что их опыт будет востребован в будущем», — пересказывает «Дождь» слова собеседника. До этого, напоминает телеканал, Путин пообещал встретиться с уволенными чиновниками на прошлой неделе на заседании клуба «Валдай».Напомним, 27 сентября Виктор Толоконский снял с себя обязанности губернатора Красноярского края и ушел в отставку по собственному желанию, а на следующий день покинул Красноярск и улетел в Новосибирск.