25 октября 2017, 14:41



Главой Красноярска избран Сергей Еремин.

В первом туре выборов, когда конкурсная комиссия выставляла оценки, именно Еремин набрал наибольшее число баллов. Действующий мэр Эдхам Акбулатов через два дня после первого тура написал заявление о самоотводе. Ещё один кандидат - глава Советского района Владислав Логинов - взял самоотвод на сессии и призвал голосовать за Еремина. Кандидат Владимир Егоров заявил, что выставлялся кандидатом в мэры только в противовес действующей власти, которая у нас была, и призвал всех, кто хотел голосовать за него, голосовать за Ерёмина", - сказал Егоров. Итак, в бюллетене две фамилии. Тайное голосование. 23 депутата - за Сергея Ерёмина. Исполняющий обязанности министра транспорта, 41-летний многодетный отец - у него четыре дочери. Главный тезис его программы - к городу надо относиться, как к собственному дому. "Смотрю вправо - там бордюры валяются, влево - грязь какая-то. Если мы полы в доме не помоем, как мы подвигнемся к тому, что дальше надо сделать - ремонт, капитальный ремонт. Мы будем здесь в первую очередь решать вот такие оперативные вопросы", - сказал избранный глава Красноярска Сергей Ерёмин. Глава города избран на пять лет. Сергей Ерёмин приступит к своим обязанностям после инаугурации. Официальное вступление в должность состоится завтра, в четверг, 26 октября.