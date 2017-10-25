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25 октября 2017, 14:45



Норильские транспортники готовятся к празднованию большого юбилея.

Центральная автотранспортная контора была одним из первых предприятий комбината. Она осуществляла практически все перевозки в Норильске, и пассажирские, и технологические, занималась ремонтом и содержанием всех дорог. Поначалу в ее состав входила даже конная база. 80 лет спустя АТО «ЦАТК» продолжает развиваться, активно участвуя, например, в реализации проекта реконструкции Талнахской обогатительной фабрики и строительстве нового хвостохранилища в Талнахе. Чествование работников предприятия состоится в пятницу, 27 октября, днем пройдет торжественное награждение лучших работников, а вечером во Дворце культуры состоится праздничный концерт.

Просмотров:120 В последнее воскресенье октября российские автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник. В Норильске к этому дню будет приурочено 80-летие работы автотранспортного объединения «ЦАТК».Центральная автотранспортная контора была одним из первых предприятий комбината. Она осуществляла практически все перевозки в Норильске, и пассажирские, и технологические, занималась ремонтом и содержанием всех дорог. Поначалу в ее состав входила даже конная база. 80 лет спустя АТО «ЦАТК» продолжает развиваться, активно участвуя, например, в реализации проекта реконструкции Талнахской обогатительной фабрики и строительстве нового хвостохранилища в Талнахе.Чествование работников предприятия состоится в пятницу, 27 октября, днем пройдет торжественное награждение лучших работников, а вечером во Дворце культуры состоится праздничный концерт.