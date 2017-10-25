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25 октября 2017, 15:03



В связи с ремонтом на мосту Юго-Западной объездной автодороги движение по этой трассе будет временно изменено.

Рейсовые автобусы временно изменят схемы движения по маршрутам № 22, № 26К, № 40, № 40К. Так, маршруты № 22, № 40К будут проезжать в прямом направлении: по обычному маршруту до остановки «Совхоз», далее по автодорогам Норильск – Талнах, Юго-Восточный въезд, на ПАК; улицам Павлова, Талнахская, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановки «Детская больница», далее по улицам 50 лет Октября, Талнахской, Павлова; автодорогам на ПАК, Юго-Восточный въезд, Норильск – Талнах и далее по установленному маршруту. Маршруты № 26К и № 40: в прямом направлении по установленному маршруту до остановки «Детская больница», далее по улицам 50 лет Октября, Талнахской, Павлова; автодорогам на ПАК, Юго-Восточный въезд, Норильск – Талнах и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановки «Совхоз», далее по автодорогам Норильск – Талнах, Юго-Восточный въезд, на ПАК; улицам Павлова, Талнахской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту.

Просмотров:141 В частности, с 28 по 30 октября будет прекращено движение на участке от перекрестка Юго-Западной объездной дороги с улицей Талнахской до проезда за строением по адресу: Вальковское шоссе, 4. Движение ограничат с 8.00 до 22.00. На время прекращения движения на этом участке водителям предлагается выполнять движение по объездным направлениям: Талнаской, Павлова.Рейсовые автобусы временно изменят схемы движения по маршрутам № 22, № 26К, № 40, № 40К. Так, маршруты № 22, № 40К будут проезжать в прямом направлении: по обычному маршруту до остановки «Совхоз», далее по автодорогам Норильск – Талнах, Юго-Восточный въезд, на ПАК; улицам Павлова, Талнахская, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановки «Детская больница», далее по улицам 50 лет Октября, Талнахской, Павлова; автодорогам на ПАК, Юго-Восточный въезд, Норильск – Талнах и далее по установленному маршруту.Маршруты № 26К и № 40: в прямом направлении по установленному маршруту до остановки «Детская больница», далее по улицам 50 лет Октября, Талнахской, Павлова; автодорогам на ПАК, Юго-Восточный въезд, Норильск – Талнах и далее по установленному маршруту; в обратном направлении: по установленному маршруту до остановки «Совхоз», далее по автодорогам Норильск – Талнах, Юго-Восточный въезд, на ПАК; улицам Павлова, Талнахской, 50 лет Октября и далее по установленному маршруту.