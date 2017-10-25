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25 октября 2017, 15:20



Ветеран Дмитрий Иванович Конопля получил поздравление с 90-летием от президента России. Письмо от главы государства вручил долгожителю глава города Норильска Ринат Ахметчин.

В свой день рождения Дмитрий Иванович принимал заслуженные поздравления не только от глав страны и города, но и в первую очередь от своей супруги и боевой подруги Валентины Ивановны, детей, внуков и правнуков. Семья у Дмитрия Конопли очень большая: четыре дочери, пять внуков и десять правнуков. Несмотря на то что родные разбросаны по всей России, они не теряют связь с дедом и регулярно, а не только по поводу, звонят ему. Вот и сегодня одной дорогой наградой стало больше: дочери торжественно преподнесли своему отцу медаль с надписью «С днем рождения любимому папе». А из Новосибирска поздравить деда приехала одна из внучек, Алена Николаева. «Дедушка всегда добрый, заботливый, понимающий и справедливый, - говорит Алена Николаева. - В детстве он старался ответить нам, детям, на все наши вопросы, хотел поделиться своей житейской мудростью и опытом. Годы на него практически не влияют, он такой же порывистый, быстрый, хочет все успеть и узнать что-то новое. Для нас он живой пример настоящего человека. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, радости и жить как можно дольше для всех нас».

Просмотров:135 Глава города зачитал послание от президента ветерану и пожелал имениннику крепкого здоровья, сил, энергии и долгих лет жизни. Ринат Ахметчин отметил, что люди, однажды выбравшие профессию военного на всю жизнь, с гордостью несут звание офицера, сохраняя воинскую выправку и самодисциплину.В свой день рождения Дмитрий Иванович принимал заслуженные поздравления не только от глав страны и города, но и в первую очередь от своей супруги и боевой подруги Валентины Ивановны, детей, внуков и правнуков. Семья у Дмитрия Конопли очень большая: четыре дочери, пять внуков и десять правнуков. Несмотря на то что родные разбросаны по всей России, они не теряют связь с дедом и регулярно, а не только по поводу, звонят ему. Вот и сегодня одной дорогой наградой стало больше: дочери торжественно преподнесли своему отцу медаль с надписью «С днем рождения любимому папе». А из Новосибирска поздравить деда приехала одна из внучек, Алена Николаева.«Дедушка всегда добрый, заботливый, понимающий и справедливый, - говорит Алена Николаева. - В детстве он старался ответить нам, детям, на все наши вопросы, хотел поделиться своей житейской мудростью и опытом. Годы на него практически не влияют, он такой же порывистый, быстрый, хочет все успеть и узнать что-то новое. Для нас он живой пример настоящего человека. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, радости и жить как можно дольше для всех нас».