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Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 октября 2017, 16:21

Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.


Она будет доставлена получателю в традиционном, бумажном виде. Проект запущен в партнерстве с ПАО «Центральный Телеграф» - поставщиком услуги документальной электросвязи.
При помощи онлайн-сервиса по отправке телеграмм на сайте pochta.ru можно оформить и оплатить отправку текстового сообщения в любое время из любой точки мира при наличии доступа к сети интернет. При этом сохраняются все преимущества телеграммы, отправляемой из оффлайн-канала: данный вид сообщения является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения.
На сервисе доступен выбор из трех видов телеграмм: обыкновенная, поздравительная и ритуальная. Для поздравительных телеграмм в адрес жителей Москвы, некоторых населенных пунктов Московской области, Санкт-Петербурга и еще более 40 городов сервис предлагает возможность выбора поздравительного бланка – всего более 50 вариантов художественных открыток. Для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, достаточно указать номер его мобильного телефона. Оператор услуги сам уточнит адрес, по которому получателю будет удобно получить телеграмму.
По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день. При этом онлайн-сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату, например, если вы неожиданно вспомнили о приближающемся дне рождении друга и боитесь пропустить это событие.
Стоимость услуги онлайн-заказа телеграммы зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплатить услугу можно банковской картой или при помощи мобильного платежа. После оплаты на электронный адрес, указанный при оформлении телеграммы, будет отправлено уведомление об отправке телеграммы.
С подробным описанием услуги можно ознакомиться на сайте https://telegramma.pochta.ru/.

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    Список новостей

 25 октября 2017 
18:13   В Дудинке завершилась летняя речная навигация. 17:46   В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.
17:31   В Дудинке за два года заменят 26 лифтов. 17:22   Более 80 таймырцев трудоустроены на общественные работы.
16:42   «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера. 16:21   Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.
15:20   Ветеран Дмитрий Иванович Конопля получил поздравление с 90-летием от президента России. Письмо от главы государства вручил долгожителю глава города Норильска Ринат Ахметчин. 15:03   В связи с ремонтом на мосту Юго-Западной объездной автодороги движение по этой трассе будет временно изменено.
14:45   Норильские транспортники готовятся к празднованию большого юбилея. 14:41   Главой Красноярска избран Сергей Еремин.
14:29   Путин назначил встречу Толоконскому и еще 10 экс-губернаторам. 14:28   «Норникель» инициировал слёт социальных предпринимателей Севера.
14:27   Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нелегальных перевозок пассажиров. 14:21   Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:18   На спортивной площадке СШ№ 9 состоятся первые соревнования. 14:14   Аэропорты Норильска и Хатанги не прошли прокурорскую проверку.
14:12   Из-за ухудшения погоды в Норильске ограничивали движение по федеральной трассе. 14:06   Библиотека семейного чтения приглашает ребят в «Отдыхай-ку!».
13:55   Юрий Губерман стал почетным гражданином Норильска.

 24 октября 2017 
17:49   Норильский Фестиваль северной ягоды будет представлен на национальной премии Russian Event Awards. 16:00   В музее Норильска откроется выставка «Два сердца» к 105-летию со дня рождения Льва Гумилева.
15:38   Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева. 15:05   Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.
14:04   В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности. 12:54   Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
12:41   По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело. 12:19   Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
12:06   Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.

 23 октября 2017 
18:38   Завтра на краевой сборный пункт будет отправлена первая партия норильчан, призванных в осеннюю кампанию. 17:07   Специалисты детской библиотеки имени Саши Петряева преобразились в героев Эдуарда Успенского и отправились в гости к ребятам, находящимся на лечении в городской больнице.
16:20   В рамках социального проекта «Шаг в будущее» старшеклассники посетили с экскурсией ОИК-30. 14:51   В норильской военно-космической части № 40919 в субботу, 21 октября, прошел традиционный день открытых дверей для семей военнослужащих.
14:44   «Нам есть что посмотреть на Таймыре, чему поучиться и взять на вооружение», - подчеркнул Павел Баранов в рамках визита делегации с Урала в столицу Таймыра. 14:30   BrassBandа даст серию концертов в Дудинке и во всех районах Норильска.
14:09   В Норильске прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель» при поддержке администрации города. 13:14   В Норильске полицейские и общественники поздравили десятиклассников 14-й школы с вступлением в ряды слушателей юридического класса.
13:06   В публичной библиотеке состоялся традиционный день информации «Фестиваль непрочитанных книг». 12:56   За девять месяцев текущего года в Норильске на 9% снизился уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
12:33   «Норникель» объединил структуры IT-безопасности ключевых предприятий страны. 12:17   Российские эксперты обсудили повестку 15-го Красноярского экономического форума.
12:00   В публичной библиотеке прошел гала-концерт победителей конкурса «Белые журавли».

 20 октября 2017 
17:55   Около трехсот участников, более четырнадцати тысяч виртуальных голосов. С таким промежуточным итогом сегодня закончился прием работ на конкурс «Дары осени». 17:11   С начала года в ДТП в Красноярском крае погибли более 300 человек.
17:10   Красноярский край просит у правительства новые суда. 16:40   Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9- и 11-классников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.
16:34   Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность». 16:23   Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.
16:08   Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира. 15:05   Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
14:58   В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде.




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