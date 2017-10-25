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25 октября 2017, 16:42



«Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера.

В ходе слета пройдут открытые дискуссии, презентации, воркшопы и индивидуальные консультации экспертов в области социального предпринимательства. Участники мероприятия познакомятся со сценариями развития креативной индустрии и экономической модели северных городов, с инфраструктурой поддержки социального предпринимательства, с примерами успешных предпринимательских проектов, в том числе открытых по франшизе. Представители компании «Норникель» представят новые направления поддержки социальных предпринимателей в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Завершится мероприятие нетворкинг-сессией, которая поможет завести полезные знакомства, найти ресурсы и объединиться с другими участниками для реализации совместных проектов. Накануне мероприятия для экспертов и участников из других регионов будет организован квест-путешествие «Норильск предпринимательский» для знакомства с кейсами социальных предпринимателей Норильска.

Просмотров:108 «Норникель» выступил инициатором проведения слета социальных предпринимателей Севера, который состоится 22-23 ноября в Норильске. Участники мероприятия обсудят тренды и перспективы развития социального предпринимательства в северных регионах, меры поддержки социального бизнеса, передовой опыт в этой области как в России, так и за рубежом.В ходе слета пройдут открытые дискуссии, презентации, воркшопы и индивидуальные консультации экспертов в области социального предпринимательства. Участники мероприятия познакомятся со сценариями развития креативной индустрии и экономической модели северных городов, с инфраструктурой поддержки социального предпринимательства, с примерами успешных предпринимательских проектов, в том числе открытых по франшизе.Представители компании «Норникель» представят новые направления поддержки социальных предпринимателей в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Завершится мероприятие нетворкинг-сессией, которая поможет завести полезные знакомства, найти ресурсы и объединиться с другими участниками для реализации совместных проектов.Накануне мероприятия для экспертов и участников из других регионов будет организован квест-путешествие «Норильск предпринимательский» для знакомства с кейсами социальных предпринимателей Норильска.