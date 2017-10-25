Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2017, 17:22



Более 80 таймырцев трудоустроены на общественные работы.

Для граждан общественные работы – это возможность получения дохода в период поиска основного места работы. Северяне приняты подсобными рабочими, уборщиками, лесорубами и сторожами. Для организации их рабочих мест Центр занятости заключил с работодателями соответствующие договоры. Кроме того, в рамках реализации целевой комплексной программы «Поселок – наш дом» в поселках, подведомственных МО город Дудинка к общественным оплачиваемым работам были привлечены 25 человек. Таймырцы занимались уборкой поселковых территорий, ремонтом фасадов, внутренней отделкой жилых домов и учреждений сельской инфраструктуры, благоустраивали детские площадки, выгружали уголь. Отметим, целевая комплексная программа «Поселок – наш дом» разработана с целью стимулирования экономического и социального развития северных поселков и связана с благоустройством населенных пунктов, а также обеспечением занятости местных жителей. Каждый год она действует до середины сентября. В 2018 года программа будет продолжена.

Просмотров:102 По информации Центра занятости населения Дудинки, с начала 2017 года на оплачиваемые общественные работы трудоустроены 84 таймырца. Это не только жители заполярной столицы, но и поселков Волочанка, Усть-Авам, Хантайское Озеро и Потапово.Для граждан общественные работы – это возможность получения дохода в период поиска основного места работы. Северяне приняты подсобными рабочими, уборщиками, лесорубами и сторожами. Для организации их рабочих мест Центр занятости заключил с работодателями соответствующие договоры.Кроме того, в рамках реализации целевой комплексной программы «Поселок – наш дом» в поселках, подведомственных МО город Дудинка к общественным оплачиваемым работам были привлечены 25 человек. Таймырцы занимались уборкой поселковых территорий, ремонтом фасадов, внутренней отделкой жилых домов и учреждений сельской инфраструктуры, благоустраивали детские площадки, выгружали уголь.Отметим, целевая комплексная программа «Поселок – наш дом» разработана с целью стимулирования экономического и социального развития северных поселков и связана с благоустройством населенных пунктов, а также обеспечением занятости местных жителей. Каждый год она действует до середины сентября. В 2018 года программа будет продолжена.