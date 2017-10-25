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25 октября 2017, 17:31



В Дудинке за два года заменят 26 лифтов.

В двенадцати девятиэтажных домах в 2019 году планируется заменить 24 лифта. Реновация лифтового хозяйства затронет дома гостиничного типа, а также дома № 29, 31, 33, 35, 37 и 23а на улице Щорса. Средства в размере 111 миллионов рублей аккумулированы региональным фондом капитального ремонта и складываются из взносов собственников квартир. Отметим, что в Дудинке 128 жилых домов, 49 из них оборудованы лифтами. Из 107 лифтов 74 подъемника эксплуатируются более 25 лет. Кроме того, в рамках программы капремонта в Дудинке планируется отремонтировать 18 домов в 2018 году и 20 жилых зданий - в 2019 году.

Просмотров:93 Лифты заменят в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2018 году будут заменены два лифта. Средства на эти работы предусмотрены в проекте городского бюджета на будущий год. Дома, в которых поменяют подъемники, выберут, основываясь на оценке технического состояния лифтов.В двенадцати девятиэтажных домах в 2019 году планируется заменить 24 лифта. Реновация лифтового хозяйства затронет дома гостиничного типа, а также дома № 29, 31, 33, 35, 37 и 23а на улице Щорса. Средства в размере 111 миллионов рублей аккумулированы региональным фондом капитального ремонта и складываются из взносов собственников квартир.Отметим, что в Дудинке 128 жилых домов, 49 из них оборудованы лифтами. Из 107 лифтов 74 подъемника эксплуатируются более 25 лет.Кроме того, в рамках программы капремонта в Дудинке планируется отремонтировать 18 домов в 2018 году и 20 жилых зданий - в 2019 году.