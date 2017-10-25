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25 октября 2017, 17:46



В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.

Благодаря активному участию норильчан в фестивале удалось собрать 152 тысячи для благотворительной программы «Шаг навстречу». Из этих средств 125 тысяч рублей было выделено для оплаты курса реабилитации Максима Пономарева в центре «Адели» в городе Пенза, и уже на следующей неделе он вместе с мамой отправится на материк. Часть оставшейся суммы пошла на оплату курса восстановительного лечения еще одному норильчонку - Матвею Усачеву. У мальчика ДЦП, и для достижения хороших результатов в лечении ему требуются регулярное прохождение курсов реабилитации. На прошлой неделе у него завершился второй курс комплексной реабилитации в Санкт-Петербурге в центре «Прогноз». Матвей две недели упорно занимался с опытными врачами и логопедами. Общая стоимость курса составила 96 тысяч 100 рублей, чтобы оплатить его, 27 тысяч 100 рублей было взято из суммы, собранной на фестивале «Заварка-фест», и еще 69 тысяч было собрано благодаря благотворительному «Сундуку». Благотворительный фонд «69 параллель» и родители ребятишек благодарят всех, кто помогает им в лечении их детей, кто не остается равнодушным к чужой беде.

Просмотров:94 В середине августа в Талнахе прошел благотворительный фестиваль «Заварка-фест», объединивший множество общественных организаций и просто неравнодушных людей, которые собрались на этом событии для того, чтобы собрать средства на реабилитацию маленькому Максиму Пономареву. Идея провести благотворительный фестиваль в новом формате принадлежит благотворительному фонду «69 параллель».Благодаря активному участию норильчан в фестивале удалось собрать 152 тысячи для благотворительной программы «Шаг навстречу». Из этих средств 125 тысяч рублей было выделено для оплаты курса реабилитации Максима Пономарева в центре «Адели» в городе Пенза, и уже на следующей неделе он вместе с мамой отправится на материк. Часть оставшейся суммы пошла на оплату курса восстановительного лечения еще одному норильчонку - Матвею Усачеву. У мальчика ДЦП, и для достижения хороших результатов в лечении ему требуются регулярное прохождение курсов реабилитации. На прошлой неделе у него завершился второй курс комплексной реабилитации в Санкт-Петербурге в центре «Прогноз». Матвей две недели упорно занимался с опытными врачами и логопедами. Общая стоимость курса составила 96 тысяч 100 рублей, чтобы оплатить его, 27 тысяч 100 рублей было взято из суммы, собранной на фестивале «Заварка-фест», и еще 69 тысяч было собрано благодаря благотворительному «Сундуку».Благотворительный фонд «69 параллель» и родители ребятишек благодарят всех, кто помогает им в лечении их детей, кто не остается равнодушным к чужой беде.