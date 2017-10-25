Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2017, 18:13



В Дудинке завершилась летняя речная навигация.

Всего с начала речной навигации в порту было обработано 1 253 речных судна, из них 737 - с сыпучими грузами, 516 — с генеральными грузами (технологические и строительные материалы, контейнеры и т. д.). 858 судов принадлежат Енисейскому речному пароходству, 395 — сторонним организациям. Речным транспортом в основном перевозятся грузы для нужд компании (песок речной, клинкер, кокс, контейнеризированный груз) и населения (продукты питания и товары народного потребления). Также завозится уголь в поселки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в рамках программы «северного завоза», в которой «Норникель» активно участвует уже много лет. Ежегодно речным транспортом Заполярный транспортный филиал отправляет 48 000 тонн угля. По прогнозу бюро гидрологии, ледостав на Енисее ожидается 23-26 октября.

Просмотров:78 В Дудинском транспортном филиале компании «Норникель» завершилась летняя речная навигация. В этом году она началась 6 июня с приходом первых речных судов из Красноярска и завершилась 19 октября.Всего с начала речной навигации в порту было обработано 1 253 речных судна, из них 737 - с сыпучими грузами, 516 — с генеральными грузами (технологические и строительные материалы, контейнеры и т. д.). 858 судов принадлежат Енисейскому речному пароходству, 395 — сторонним организациям.Речным транспортом в основном перевозятся грузы для нужд компании (песок речной, клинкер, кокс, контейнеризированный груз) и населения (продукты питания и товары народного потребления). Также завозится уголь в поселки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в рамках программы «северного завоза», в которой «Норникель» активно участвует уже много лет. Ежегодно речным транспортом Заполярный транспортный филиал отправляет 48 000 тонн угля.По прогнозу бюро гидрологии, ледостав на Енисее ожидается 23-26 октября.