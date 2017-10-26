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26 октября 2017, 11:59



Завтра, 27 октября, МФК «Норильский никель» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне.

«Конечно, мы понимаем всю ответственность игры. Во-первых, потому что мы хотим порадовать наших верных болельщиков, которые уже заждались матчей с нашим участием в Норильске. А во-вторых, конечно, хочется пробиться в следующий раунд. В Сыктывкаре в первом матче мы сделали хороший задел, и в Норильске мы также настроены только на победу. Приглашаем болельщиков поддержать нас», - приводит слова игрока «Норильского никеля» Юрия Костыгина официальный сайт мини-футбольного клуба. Встреча состоится в пятницу в 19.00 во Дворце спорта «Арктика».

Просмотров:161 Соперник норильчан – «Новая генерация» из Сыктывкара, которую команда Александра Соколова примет в рамках ответного матча 1/8 Кубка России. У «Норникеля» есть все шансы пройти в следующую стадию розыгрыша - первая игра в Сыктывкаре завершилась со счетом 5:3 в нашу пользу.«Конечно, мы понимаем всю ответственность игры. Во-первых, потому что мы хотим порадовать наших верных болельщиков, которые уже заждались матчей с нашим участием в Норильске. А во-вторых, конечно, хочется пробиться в следующий раунд. В Сыктывкаре в первом матче мы сделали хороший задел, и в Норильске мы также настроены только на победу. Приглашаем болельщиков поддержать нас», - приводит слова игрока «Норильского никеля» Юрия Костыгина официальный сайт мини-футбольного клуба.Встреча состоится в пятницу в 19.00 во Дворце спорта «Арктика».