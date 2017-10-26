Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 октября 2017, 12:11



К Дню народного единства публичная библиотека готовит насыщенную празднично-развлекательную программу.

Накануне Дня народного единства, 3 ноября в 9:00, в библиотеке «Семейного чтения» № 3 и в публичной библиотеке пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Телефоны для справок: 46-13-41 и 22-64-31. 1 ноября в 15:30 библиотека «Семейного чтения» № 3 (проезд Котульского, 15) приглашает на литературно-познавательную викторину «Через книгу к миру и согласию». Для юных читателей подготовлены обзор книжной выставки «Герои, одолевшие смуту» и викторина о победе народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. А на следующий день, 2 ноября в 14:00, здесь же пройдет игровая программа «Мы оба разные, ты и я — мы оба классные». Посетителей ждет просмотр отрывков из русских сказок, обсуждение сюжетов, участие в тематических играх. Телефон для справок 22-64-31. 1 ноября в библиотеке № 4 (Солнечный проезд, 2) в 13:00 состоится блиц-игра «Загадки истории», участники которой смогут проверить свои знания в экспресс-викторине по истории. В 14:00 для читателей пройдет исторический литературный час «И славит стих былых героев…». Телефон для справок 46-50-22. 3 ноября в библиотеке № 6 (улица Энтузиастов, 1а) пройдет исторический час «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». Читатели посмотрят электронную презентацию о событиях того времени, познакомятся с книжной выставкой «Славные сыны Российской державы», ответят на вопросы исторической викторины. Телефон для справок 44-13-31. 5 ноября в 11:00 детский отдел Талнахской городской библиотеки приглашает своих читателей на познавательный час «Мы едины, значит, мы непобедимы». Участников встречи ждет экскурс в историю России, в котором освещаются события 1612 года и обзор книжной выставки «В единстве народа – великая сила». Телефон для справок 37-20-39. В Кайеркане мероприятия, посвященные Дню народного единства, стартуют 1 ноября в 15:00 с часа истории «В единстве наша сила» и патриотической викторины в библиотеке № 10 по адресу: улица Строительная, 2а. Телефон для справок 39-44-34. 2 ноября в 13:00 в библиотеке № 1 (Первомайская, 42) пройдет слайд-экскурсия «Мы все такие разные…» - это квест по карте России. 8 ноября в 10:00 в этой библиотеке состоится познавательно-развлекательное путешествие «Это русская сторонка – это Родина моя!». Юных читателей ждет познавательная беседа, ситуативное общение «Кто такие Минин и Пожарский?» и знакомство с книжной выставкой «Наша Великая Россия». Телефон для справок 39-09-48.

Просмотров:149 4 ноября в 12:00 в публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) в формате познавательно-патриотической программы пройдет акция «Мы вместе». В течение двух часов участники посетят: детскую игровую площадку «Сила русская», селфи-студию «Факел народного единства», аквагрим, настольные игры «Настольные баталии», дартс-викторина «Дружба народов», громкие чтения «Это Родина моя», а также интересные мастер-классы. Телефон для справок 46-13-41.Накануне Дня народного единства, 3 ноября в 9:00, в библиотеке «Семейного чтения» № 3 и в публичной библиотеке пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Телефоны для справок: 46-13-41 и 22-64-31.1 ноября в 15:30 библиотека «Семейного чтения» № 3 (проезд Котульского, 15) приглашает на литературно-познавательную викторину «Через книгу к миру и согласию». Для юных читателей подготовлены обзор книжной выставки «Герои, одолевшие смуту» и викторина о победе народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. А на следующий день, 2 ноября в 14:00, здесь же пройдет игровая программа «Мы оба разные, ты и я — мы оба классные». Посетителей ждет просмотр отрывков из русских сказок, обсуждение сюжетов, участие в тематических играх. Телефон для справок 22-64-31.1 ноября в библиотеке № 4 (Солнечный проезд, 2) в 13:00 состоится блиц-игра «Загадки истории», участники которой смогут проверить свои знания в экспресс-викторине по истории. В 14:00 для читателей пройдет исторический литературный час «И славит стих былых героев…». Телефон для справок 46-50-22.3 ноября в библиотеке № 6 (улица Энтузиастов, 1а) пройдет исторический час «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь». Читатели посмотрят электронную презентацию о событиях того времени, познакомятся с книжной выставкой «Славные сыны Российской державы», ответят на вопросы исторической викторины. Телефон для справок 44-13-31.5 ноября в 11:00 детский отдел Талнахской городской библиотеки приглашает своих читателей на познавательный час «Мы едины, значит, мы непобедимы». Участников встречи ждет экскурс в историю России, в котором освещаются события 1612 года и обзор книжной выставки «В единстве народа – великая сила». Телефон для справок 37-20-39.В Кайеркане мероприятия, посвященные Дню народного единства, стартуют 1 ноября в 15:00 с часа истории «В единстве наша сила» и патриотической викторины в библиотеке № 10 по адресу: улица Строительная, 2а. Телефон для справок 39-44-34.2 ноября в 13:00 в библиотеке № 1 (Первомайская, 42) пройдет слайд-экскурсия «Мы все такие разные…» - это квест по карте России. 8 ноября в 10:00 в этой библиотеке состоится познавательно-развлекательное путешествие «Это русская сторонка – это Родина моя!». Юных читателей ждет познавательная беседа, ситуативное общение «Кто такие Минин и Пожарский?» и знакомство с книжной выставкой «Наша Великая Россия». Телефон для справок 39-09-48.