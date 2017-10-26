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26 октября 2017, 12:56



Завершается конкурс на название нового спортивного объекта в Красноярске.

Принять участие в конкурсе еще возможно на официальном сайте XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. После завершения первого этапа экспертная группа выберет пять лучших названий, а с 20 ноября по 10 декабря 2017 года в официальной группе зимней Универсиады-2019 «Вконтакте» пройдет открытое интернет-голосование на выбор лучшего названия. Организаторами конкурса являются министерство спорта Красноярского края, региональный центр спортивных сооружений, исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, а также региональное отделение Союза дизайнеров России.

Просмотров:160 В крае 30 октября завершается открытый конкурс на название нового спортивного объекта, который появится в Красноярске в преддверии зимней Универсиады-2019. На сегодняшний день уже предложено более 4000 вариантов названий, а в конкурсе принял участие 1101 человек.Принять участие в конкурсе еще возможно на официальном сайте XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.После завершения первого этапа экспертная группа выберет пять лучших названий, а с 20 ноября по 10 декабря 2017 года в официальной группе зимней Универсиады-2019 «Вконтакте» пройдет открытое интернет-голосование на выбор лучшего названия.Организаторами конкурса являются министерство спорта Красноярского края, региональный центр спортивных сооружений, исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, а также региональное отделение Союза дизайнеров России.