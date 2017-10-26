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26 октября 2017, 13:50



Госавтоинспекция призывает жителей Норильска к осторожности на дорогах.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям автомобилей обратить особое внимание на соблюдение безопасного скоростного режима, безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, избегать резких маневров. Автолюбителям инспекторы ДПС советуют быть предельно внимательными на дорогах, особенно в местах расположения пешеходных переходов и у учебных заведений города. Пешеходам автополицейские напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде при движении в темное время суток. Это поможет водителю вовремя заметить пешего участника дорожного движения и избежать печальных последствий. Так, например, при движении с ближним светом фар автолюбитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-40 метров, а при использовании световозвращательного элемента пешеходом это расстояние увеличивается до 200 метров.

Просмотров:148 С начала этой недели на дорогах Норильска зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали люди, и более десяти ДТП зарегистрировано с материальным ущербом. Основная причина аварий - это невнимательность водителей и несоблюдение ими элементарных правил проезда перекрестков, совершения маневров или попросту несоблюдения дистанции.Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям автомобилей обратить особое внимание на соблюдение безопасного скоростного режима, безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, избегать резких маневров. Автолюбителям инспекторы ДПС советуют быть предельно внимательными на дорогах, особенно в местах расположения пешеходных переходов и у учебных заведений города.Пешеходам автополицейские напоминают о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде при движении в темное время суток. Это поможет водителю вовремя заметить пешего участника дорожного движения и избежать печальных последствий. Так, например, при движении с ближним светом фар автолюбитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-40 метров, а при использовании световозвращательного элемента пешеходом это расстояние увеличивается до 200 метров.