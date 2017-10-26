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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:09 В Норильске продолжается всероссийская акция «Я выбираю спорт!».
16:55 В Норильске прошло расширенное заседание совета местной общественной палаты, на котором был утвержден персональный состав ранее созданных комиссий, а также избраны их руководители.
16:43 Врио красноярского губернатора назначил 11 советников.
16:42 В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.
16:36 Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт.
15:24 В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55 Признание заслуг станет весомее.
14:53 Красноярскому краю выделят миллиарды на ремонт и строительство больниц.
14:19 На Таймыре возобновились мероприятия по отлову безнадзорных животных.
13:50 Госавтоинспекция призывает жителей Норильска к осторожности на дорогах.
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