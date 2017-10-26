Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 октября 2017, 14:19



На Таймыре возобновились мероприятия по отлову безнадзорных животных.

Заявки от граждан по отлову безнадзорных животных принимаются по телефонам: (39191) 5-02-14, 5-54-92. В соответствии с Правилами благоустройства на территории муниципального образования город Дудинка запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки, независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без намордника. От владельцев, оставивших собак без присмотра, претензии приниматься не будут.

Просмотров:122 В связи с увеличением количества безнадзорных животных, проявляющих агрессию, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, с 25 октября по 31 декабря возобновились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в Дудинке.Заявки от граждан по отлову безнадзорных животных принимаются по телефонам: (39191) 5-02-14, 5-54-92.В соответствии с Правилами благоустройства на территории муниципального образования город Дудинка запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки, независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без намордника.От владельцев, оставивших собак без присмотра, претензии приниматься не будут.