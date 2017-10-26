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26 октября 2017, 14:53



Красноярскому краю выделят миллиарды на ремонт и строительство больниц.

Финансирование программы в 2018—2020 годах составит 204 миллиарда 752 миллиона рублей. Предусмотрены дополнительные средства на следующие объекты: перинатальный центр в Норильске (2018 год) — 603,7 миллиона рублей; реконструкция Центральной районной больницы в селе Богучаны — объем финансирования увеличен в 2018 году на 144,4 миллиона и составил 646,4 миллиона рублей; реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в Красноярске (II этап). В 2018 году на эти цели добавляется 23,2 миллиона рублей на оплату контрактных обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ. На III этап в следующем году расходы увеличены на 28,3 миллиона рублей. На IV этап добавляется 62,7 миллиона; реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера. В рамках III этапа планируется строительство палатного корпуса и реконструкция административного. На эти цели направляется 840 миллионов рублей; поликлиника в селе Идринское. В 2018 году 8 миллионов рублей потребуется на разработку проектно-сметной документации; на приобретение здания под размещение Раздолинской участковой больницы Мотыгинского района нужно 86 миллионов рублей; строительство поликлиники на 500 посещений в Свердловском районе Красноярска. В 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 30 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации; строительство поликлиники на 900 посещений в мкр-н Покровский Красноярска. В 2018 году 10 миллионов рублей пойдет на корректировку проектно-сметной документации.

Просмотров:123 Больше всего средств будет потрачено на строительство перинатального центра в Норильске. Около 205 млрд рублей выделят Красноярскому краю на ремонт и строительство больниц, сообщили в пресс-службе ЗС. Финансирование увеличено в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2018 году и плановый период 2019–2020 годах. Больше всего средств будет потрачено на строительство перинатального центра в Норильске – более 603 млн рублей, реконструкцию Центральной районной больницы в Богучанах – 144 млн рублей (общая сумма 646 млн), реконструкцию и расширение красноярского онкодиспансера – 840 млн рублей. Не останутся без внимания и врачи. Чиновники обещают увеличить им зарплаты, правда, пока неизвестно - на сколько. Обновится и автопарк. Так, к Универсиаде будет закуплено 37 машин скорой помощи на 70 млн рублей.Финансирование программы в 2018—2020 годах составит 204 миллиарда 752 миллиона рублей. Предусмотрены дополнительные средства на следующие объекты:перинатальный центр в Норильске (2018 год) — 603,7 миллиона рублей;реконструкция Центральной районной больницы в селе Богучаны — объем финансирования увеличен в 2018 году на 144,4 миллиона и составил 646,4 миллиона рублей;реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в Красноярске (II этап). В 2018 году на эти цели добавляется 23,2 миллиона рублей на оплату контрактных обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ. На III этап в следующем году расходы увеличены на 28,3 миллиона рублей. На IV этап добавляется 62,7 миллиона;реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера. В рамках III этапа планируется строительство палатного корпуса и реконструкция административного. На эти цели направляется 840 миллионов рублей;поликлиника в селе Идринское. В 2018 году 8 миллионов рублей потребуется на разработку проектно-сметной документации;на приобретение здания под размещение Раздолинской участковой больницы Мотыгинского района нужно 86 миллионов рублей;строительство поликлиники на 500 посещений в Свердловском районе Красноярска. В 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 30 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации;строительство поликлиники на 900 посещений в мкр-н Покровский Красноярска. В 2018 году 10 миллионов рублей пойдет на корректировку проектно-сметной документации.