26 октября 2017, 14:55



Признание заслуг станет весомее.

Сегодня на заседании комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальных выплат гражданам, удостоенным званий «Почетный житель Эвенкийского автономного округа» и «Почетный гражданин Таймыра». Документ предполагает унификацию норм краевого законодательства о денежных выплатах гражданам, получившим звания «Почетный житель Эвенкийского автономного округа» и «Почетный гражданин Таймыра», а также увеличение размера этих выплат. Ранее, в 2008 году, почетным гражданам Таймыра была установлена ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей, при этом ее индексация не предусматривалась. Тогда же для почетных жителей Эвенкийского автономного округа было установлено ежеквартальное денежное вознаграждение в размере 4500 рублей с индексацией выплаты. Законопроект, который сегодня рассмотрели депутаты, предусматривает унификацию норм двух ранее принятых законов края, а также увеличение размера ежемесячного денежного вознаграждения лицам, получившим почетные звания, до 5000 рублей. В настоящее время число получателей таких денежных выплат составляет 63 человека. Принятие законопроекта приведет к увеличению ежегодных расходов краевого бюджета на эти цели с 1,2 млн до 3,8 млн рублей. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.