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26 октября 2017, 15:24



В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.

В этом году масштабное молодежное мероприятие собрало около 150 участников из 35 субъектов Российской Федерации. Главная миссия форума — социально-экономическое и этнокультурное развитие северных регионов России, укрепление ее территориальной целостности, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В течение нескольких дней на разных площадках участники обсудят такие серьезные темы, как развитие и воспроизводство человеческого капитала в северных территориях, поддержка развития коренных малочисленных народов, права человека в обеспечении устойчивого развития народов России и многие другие. В панельных дискуссиях примут участие депутаты разных уровней, представители исполнительной федеральной и региональной власти, уполномоченные по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из разных субъектов Федерации, а также представители научных и общественных организаций.

Просмотров:119 В Красноярске состоялось торжественное открытие III Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». Участие в церемонии открытия принял спикер Законодательного собрания Дмитрий Свиридов и краевые парламентарии.В этом году масштабное молодежное мероприятие собрало около 150 участников из 35 субъектов Российской Федерации. Главная миссия форума — социально-экономическое и этнокультурное развитие северных регионов России, укрепление ее территориальной целостности, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.В течение нескольких дней на разных площадках участники обсудят такие серьезные темы, как развитие и воспроизводство человеческого капитала в северных территориях, поддержка развития коренных малочисленных народов, права человека в обеспечении устойчивого развития народов России и многие другие. В панельных дискуссиях примут участие депутаты разных уровней, представители исполнительной федеральной и региональной власти, уполномоченные по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из разных субъектов Федерации, а также представители научных и общественных организаций.