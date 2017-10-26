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26 октября 2017, 16:36



Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт.

Напомним, замена лифтового оборудования ведется в рамках двух программ: муниципальной программы «Реформирование системы ЖКХ» и региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего до конца 2017 года по программе капремонтов будет заменено 17 лифтов в девяти домах. На них будет потрачено 39 миллионов рублей. Еще 99 лифтовых кабин в 33 многоквартирных домах заменят до конца года за счет средств местного бюджета. На эти цели уйдет 214,5 миллиона рублей. Средняя стоимость замены одного лифта составляет 2 миллиона 84 тысячи рублей. На работы уходит порядка трех месяцев. По программам ведется замена кабины лифта, лифтового оборудования, ремонт машинного помещения и приямков. Новые лифты отвечают всем современным требованиям безопасности и учитывают потребности людей с ограниченными возможностями. Так, например, наличие ограничителя скорости в случае чрезвычайной ситуации запускает механизм, который, например, если оборвутся тросы, позволяет зафиксировать его в подвешенном состоянии и не даст упасть в шахту лифта. Депутат городского Совета Денис Каминский считает, что новые лифты выше всяких похвал: удобные и практически бесшумные; оснащенные поручнем, современной системой диспетчерского контроля и переговорной связью; на антивандальных кнопках нанесен шрифт Брайля; движение лифта сопровождается звуковым оповещением о перемещении кабины вверх или вниз, а также об остановке или начале движения и многими другими полезными новинками. Единственное, что смутило представителя депутатского корпуса и сотрудников управляющей компании, так это наличие зеркала в кабине, которое вряд ли долго провесит, например, в гостинках, учитывая их специфический контингент.

Просмотров:116 Одним из первых комиссия, состоящая из представителей управления ЖКХ, управляющих компаний, подрядной организации, а также депутатов городского Совета, проверила самый старейший лифт в городе, который находится на Севастопольской, 13. Этот агрегат прослужил жильцам верой и правдой 37 лет и сполна отработал допустимый срок эксплуатации.Напомним, замена лифтового оборудования ведется в рамках двух программ: муниципальной программы «Реформирование системы ЖКХ» и региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего до конца 2017 года по программе капремонтов будет заменено 17 лифтов в девяти домах. На них будет потрачено 39 миллионов рублей. Еще 99 лифтовых кабин в 33 многоквартирных домах заменят до конца года за счет средств местного бюджета. На эти цели уйдет 214,5 миллиона рублей. Средняя стоимость замены одного лифта составляет 2 миллиона 84 тысячи рублей. На работы уходит порядка трех месяцев.По программам ведется замена кабины лифта, лифтового оборудования, ремонт машинного помещения и приямков. Новые лифты отвечают всем современным требованиям безопасности и учитывают потребности людей с ограниченными возможностями. Так, например, наличие ограничителя скорости в случае чрезвычайной ситуации запускает механизм, который, например, если оборвутся тросы, позволяет зафиксировать его в подвешенном состоянии и не даст упасть в шахту лифта.Депутат городского Совета Денис Каминский считает, что новые лифты выше всяких похвал: удобные и практически бесшумные; оснащенные поручнем, современной системой диспетчерского контроля и переговорной связью; на антивандальных кнопках нанесен шрифт Брайля; движение лифта сопровождается звуковым оповещением о перемещении кабины вверх или вниз, а также об остановке или начале движения и многими другими полезными новинками. Единственное, что смутило представителя депутатского корпуса и сотрудников управляющей компании, так это наличие зеркала в кабине, которое вряд ли долго провесит, например, в гостинках, учитывая их специфический контингент.