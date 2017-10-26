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26 октября 2017, 16:36

Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт.


Одним из первых комиссия, состоящая из представителей управления ЖКХ, управляющих компаний, подрядной организации, а также депутатов городского Совета, проверила самый старейший лифт в городе, который находится на Севастопольской, 13. Этот агрегат прослужил жильцам верой и правдой 37 лет и сполна отработал допустимый срок эксплуатации.
Напомним, замена лифтового оборудования ведется в рамках двух программ: муниципальной программы «Реформирование системы ЖКХ» и региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего до конца 2017 года по программе капремонтов будет заменено 17 лифтов в девяти домах. На них будет потрачено 39 миллионов рублей. Еще 99 лифтовых кабин в 33 многоквартирных домах заменят до конца года за счет средств местного бюджета. На эти цели уйдет 214,5 миллиона рублей. Средняя стоимость замены одного лифта составляет 2 миллиона 84 тысячи рублей. На работы уходит порядка трех месяцев.
По программам ведется замена кабины лифта, лифтового оборудования, ремонт машинного помещения и приямков. Новые лифты отвечают всем современным требованиям безопасности и учитывают потребности людей с ограниченными возможностями. Так, например, наличие ограничителя скорости в случае чрезвычайной ситуации запускает механизм, который, например, если оборвутся тросы, позволяет зафиксировать его в подвешенном состоянии и не даст упасть в шахту лифта.
Депутат городского Совета Денис Каминский считает, что новые лифты выше всяких похвал: удобные и практически бесшумные; оснащенные поручнем, современной системой диспетчерского контроля и переговорной связью; на антивандальных кнопках нанесен шрифт Брайля; движение лифта сопровождается звуковым оповещением о перемещении кабины вверх или вниз, а также об остановке или начале движения и многими другими полезными новинками. Единственное, что смутило представителя депутатского корпуса и сотрудников управляющей компании, так это наличие зеркала в кабине, которое вряд ли долго провесит, например, в гостинках, учитывая их специфический контингент.

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    Список новостей

 26 октября 2017 
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16:43   Врио красноярского губернатора назначил 11 советников. 16:42   В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.
16:36   Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт. 15:24   В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55   Признание заслуг станет весомее. 14:53   Красноярскому краю выделят миллиарды на ремонт и строительство больниц.
14:19   На Таймыре возобновились мероприятия по отлову безнадзорных животных. 13:50   Госавтоинспекция призывает жителей Норильска к осторожности на дорогах.
12:56   Завершается конкурс на название нового спортивного объекта в Красноярске. 12:11   К Дню народного единства публичная библиотека готовит насыщенную празднично-развлекательную программу.
11:59   Завтра, 27 октября, МФК «Норильский никель» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне.

 25 октября 2017 
18:13   В Дудинке завершилась летняя речная навигация. 17:46   В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.
17:31   В Дудинке за два года заменят 26 лифтов. 17:22   Более 80 таймырцев трудоустроены на общественные работы.
16:42   «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера. 16:21   Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.
15:20   Ветеран Дмитрий Иванович Конопля получил поздравление с 90-летием от президента России. Письмо от главы государства вручил долгожителю глава города Норильска Ринат Ахметчин. 15:03   В связи с ремонтом на мосту Юго-Западной объездной автодороги движение по этой трассе будет временно изменено.
14:45   Норильские транспортники готовятся к празднованию большого юбилея. 14:41   Главой Красноярска избран Сергей Еремин.
14:29   Путин назначил встречу Толоконскому и еще 10 экс-губернаторам. 14:28   «Норникель» инициировал слёт социальных предпринимателей Севера.
14:27   Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нелегальных перевозок пассажиров. 14:21   Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:18   На спортивной площадке СШ № 9 состоятся первые соревнования. 14:14   Аэропорты Норильска и Хатанги не прошли прокурорскую проверку.
14:12   Из-за ухудшения погоды в Норильске ограничивали движение по федеральной трассе. 14:06   Библиотека семейного чтения приглашает ребят в «Отдыхай-ку!».
13:55   Юрий Губерман стал почетным гражданином Норильска.

 24 октября 2017 
17:49   Норильский Фестиваль северной ягоды будет представлен на национальной премии Russian Event Awards. 16:00   В музее Норильска откроется выставка «Два сердца» к 105-летию со дня рождения Льва Гумилева.
15:38   Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева. 15:05   Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.
14:04   В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности. 12:54   Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
12:41   По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело. 12:19   Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
12:06   Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.

 23 октября 2017 
18:38   Завтра на краевой сборный пункт будет отправлена первая партия норильчан, призванных в осеннюю кампанию. 17:07   Специалисты детской библиотеки имени Саши Петряева преобразились в героев Эдуарда Успенского и отправились в гости к ребятам, находящимся на лечении в городской больнице.
16:20   В рамках социального проекта «Шаг в будущее» старшеклассники посетили с экскурсией ОИК-30. 14:51   В норильской военно-космической части № 40919 в субботу, 21 октября, прошел традиционный день открытых дверей для семей военнослужащих.
14:44   «Нам есть что посмотреть на Таймыре, чему поучиться и взять на вооружение», - подчеркнул Павел Баранов в рамках визита делегации с Урала в столицу Таймыра. 14:30   BrassBandа даст серию концертов в Дудинке и во всех районах Норильска.
14:09   В Норильске прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель» при поддержке администрации города. 13:14   В Норильске полицейские и общественники поздравили десятиклассников 14-й школы с вступлением в ряды слушателей юридического класса.
13:06   В публичной библиотеке состоялся традиционный день информации «Фестиваль непрочитанных книг».




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