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26 октября 2017, 16:42



В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.

В этот же день, 29 октября, в «Синема-АРТ-холле» с 10.00 до 19.00 пройдет выставка кошек. Оценивать животных будут эксперты WCF Алла Гудкова (Москва) и Ольга Груздь (Новосибирск). Любителей кошек ждет интересный и радостный праздник с конкурсами и викторинами. Норильчане познакомятся с редкими породами кошек, обитающими в Норильске: корниш-рекс, курильский бобтейл, бенгальские кошки, манчкины, экзоты, ориенталы, петерболд. Вход на выставку платный, билеты можно приобрести на месте.

Просмотров:97 Выставка собак состоится в клубе «Олимп» на Лауреатов, 27 (на втором этаже). Начнется состязание четвероногих в 10 часов утра с представления овчарок, вельш-корги, длинношерстных колли. Затем до 16 часов с интервалом в полчаса перед жюри, в числе которых Сергей Горбачевский (Сергиев Посад), пройдут представители 50 пород с родословной. В 16 часов начнутся конкурсы для гостей и собаководов. Вход на выставку бесплатный.В этот же день, 29 октября, в «Синема-АРТ-холле» с 10.00 до 19.00 пройдет выставка кошек. Оценивать животных будут эксперты WCF Алла Гудкова (Москва) и Ольга Груздь (Новосибирск). Любителей кошек ждет интересный и радостный праздник с конкурсами и викторинами. Норильчане познакомятся с редкими породами кошек, обитающими в Норильске: корниш-рекс, курильский бобтейл, бенгальские кошки, манчкины, экзоты, ориенталы, петерболд.Вход на выставку платный, билеты можно приобрести на месте.