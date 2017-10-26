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26 октября 2017, 16:55



В Норильске прошло расширенное заседание совета местной общественной палаты, на котором был утвержден персональный состав ранее созданных комиссий, а также избраны их руководители.

Напомним, общественная палата формируется для обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории Норильска, общественных объединений, некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. Палата наделяется правом вести общественный контроль деятельности органов местного самоуправления.

Просмотров:102 Комиссию по делам инвалидов и развитию здравоохранения возглавила Альбина Рожкова - председатель норильской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», руководитель кружка социального приюта для детей и подростков МБУ «КЦСОН»; комиссию по делам ветеранов и патриотическому воспитанию - Владимир Ведерников, председатель местной общественной организации «Норильский городской Совет ветеранов войны и труда», инженер (механик) 1-й категории отдела по надзору за эксплуатацией зданий и сооружений НМЗ им. Б. И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»; комиссию по образованию, культуре, спорту и молодежи возглавила Татьяна Сазонова - член некоммерческого партнерства «Учебный центр дополнительного образования АВС»; по благоустройству – Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»; комиссию по промышленности и предпринимательству – Сергей Канавин, исполнительный директор Союза «Северные промышленники и предприниматели»; комиссию по развитию гражданского общества и благотворительности – Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».Напомним, общественная палата формируется для обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории Норильска, общественных объединений, некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. Палата наделяется правом вести общественный контроль деятельности органов местного самоуправления.