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27 октября 2017, 13:05



До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.

Добавим, что игра станет первой в этом сезоне, проведенной «Норникелем» в родных стенах. Примечательно и то, что с приходом на территорию высокоскоростного интернета матч можно будет посмотреть в прямом эфире в Youtube на официальном канале Ассоциации мини-футбола России – AMFR TV.

Просмотров:68 Игра против МФК «Новая генерация» состоится сегодня, 27 октября, во Дворце спорта «Арктика». Начало поединка – 19.00. Напомним, что в первой встрече, которая прошла в Сыктывкаре, норильчане одержали победу – 5:3.Добавим, что игра станет первой в этом сезоне, проведенной «Норникелем» в родных стенах. Примечательно и то, что с приходом на территорию высокоскоростного интернета матч можно будет посмотреть в прямом эфире в Youtube на официальном канале Ассоциации мини-футбола России – AMFR TV.