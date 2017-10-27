Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 октября 2017, 15:34



Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут

Проект бюджета ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка индексации страховых пенсий. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, включая фиксированную выплату, что выше показателя прогнозной инфляции на 0,5%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. (в 2017 году – 78,58 руб.). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера). Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей. Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. В соответствии с проектом бюджета, 14,7 млрд рублей планируется направить на выплату средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплат. С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей. Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд будет производить ежемесячные выплаты в размере 5,5 тыс. рублей. Расходы на эти выплаты в 2018 году запланированы на уровне 73,2 млрд рублей. В 2018 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете ПФР предусмотрено 341,4 млрд рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей. Основным видом пенсий в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 миллионов человек. Еще почти 3,7 миллиона человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год предусмотрен один миллиард рублей.

Просмотров:230 В соответствии с проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг., в 2018 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллионов рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 миллиардов рублей и составят 981 миллиард.Проект бюджета ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка индексации страховых пенсий.Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, включая фиксированную выплату, что выше показателя прогнозной инфляции на 0,5%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. (в 2017 году – 78,58 руб.). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.В соответствии с проектом бюджета, 14,7 млрд рублей планируется направить на выплату средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплат.С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей.Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд будет производить ежемесячные выплаты в размере 5,5 тыс. рублей. Расходы на эти выплаты в 2018 году запланированы на уровне 73,2 млрд рублей.В 2018 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете ПФР предусмотрено 341,4 млрд рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей.Основным видом пенсий в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 миллионов человек. Еще почти 3,7 миллиона человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.В 2018 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год предусмотрен один миллиард рублей.