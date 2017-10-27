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27 октября 2017, 16:10



В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий

Журналист «Заполярной правды», побывавший на премьере фильма в кинотеатре «Родина», отмечает, что показ прошел спокойно, недовольных и агрессивных зрителей замечено не было. Примечательно, что в фойе кинотеатра дежурили сотрудники полиции.

Просмотров:209 Несмотря на все противоречия, которые возникли вокруг картины режиссера Алексея Учителя, норильские кинотеатры не отказались от проката. Отметим, что еще задолго до премьеры, «Матильда» вызвала негодование со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и православных активистов. В частности, Поклонская заявила, что фильм порочит достоинство царя Николая Второго, приписанного к лику святых.Журналист «Заполярной правды», побывавший на премьере фильма в кинотеатре «Родина», отмечает, что показ прошел спокойно, недовольных и агрессивных зрителей замечено не было. Примечательно, что в фойе кинотеатра дежурили сотрудники полиции.