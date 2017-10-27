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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:30 В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и космонавтики 8-й школы состоялась встреча школьников с членами общественной организации «Защита жертв политических репрессий»
18:18 «В авангарде новой жизни»: Музей Норильска представит проект к 100-летию революции 1917 года
17:39 «Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств»
17:23 Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой
16:29 Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель»
16:19 Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде
16:10 В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий
16:01 В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей
15:34 Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут
13:05 До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.
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