Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 октября 2017, 16:19



Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде

«Мы - одни из первых в крае и стране, кто перешел на новую целевую модель технологического присоединения. Норильская программа разработана на основе лучших региональных практик. Она дает возможность подавать заявку на технологическое подключение в электронном виде на сайтах ресурсоснабжающим организаций, что в конечном итоге обеспечивает прозрачность расчетов для заявителя, сокращение времени представления техусловий и ускорение процедуры формирования и выдачи документов. Теперь ему не надо ходить по кабинетам, собирать документы, ожидать в очередях. Развитие электронного документооборота удобно, сайты информативны, так что надеюсь, проблем не будет», - отметил он. По словам представителей ресурсоснабжающей организации, теперь предпринимателю достаточно заходит на сайт МУП КОС (если его предприятие базируется в селитебной зоне) - http://www.mupkosnorilsk.ru/, или НТЭК (при расположении в промзоне) - http://www.oao-ntek.ru, и, следуя пошаговой инструкции, подать заявку на технологическое присоединение. Здесь же приведен калькулятор расчета стоимости присоединения, исходя из определенной точки подключения и с учетом потребляемой конкретным предприятием нагрузки. Все данные можно проверить в личном кабинете заявителя на этих сайтах. По мнению предпринимателей, это удобно, поскольку исключает необходимость несколько раз обращаться в ресурсоснабжающую организацию и, по ожиданиям, должно упростить предпринимательскую деятельность.

Просмотров:200 По словам Артема Парежева, и.о. заместителя УЖКХ администрации г. Норильска по энергетике, во всех регионах страны, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, должны были разработать целевые модели по упрощению присоединения к электрическим сетям, а также водоснабжению и водоотведению. Это делается для упрощения процедур ведения бизнеса.«Мы - одни из первых в крае и стране, кто перешел на новую целевую модель технологического присоединения. Норильская программа разработана на основе лучших региональных практик. Она дает возможность подавать заявку на технологическое подключение в электронном виде на сайтах ресурсоснабжающим организаций, что в конечном итоге обеспечивает прозрачность расчетов для заявителя, сокращение времени представления техусловий и ускорение процедуры формирования и выдачи документов. Теперь ему не надо ходить по кабинетам, собирать документы, ожидать в очередях. Развитие электронного документооборота удобно, сайты информативны, так что надеюсь, проблем не будет», - отметил он.По словам представителей ресурсоснабжающей организации, теперь предпринимателю достаточно заходит на сайт МУП КОС (если его предприятие базируется в селитебной зоне) - http://www.mupkosnorilsk.ru/, или НТЭК (при расположении в промзоне) - http://www.oao-ntek.ru, и, следуя пошаговой инструкции, подать заявку на технологическое присоединение. Здесь же приведен калькулятор расчета стоимости присоединения, исходя из определенной точки подключения и с учетом потребляемой конкретным предприятием нагрузки. Все данные можно проверить в личном кабинете заявителя на этих сайтах.По мнению предпринимателей, это удобно, поскольку исключает необходимость несколько раз обращаться в ресурсоснабжающую организацию и, по ожиданиям, должно упростить предпринимательскую деятельность.