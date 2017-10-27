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27 октября 2017, 16:29



Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель»

Напомним, что за повторное нарушение ПДД нетрезвому водителю может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст. 264 Уголовного Кодекса. С начала этого года дорожными полицейскими задержаны 387 нетрезвых водителей, возбуждено 44 уголовных дела за повторную езду в нетрезвом виде.

Просмотров:173 В вечернее и ночное время госавтоинспекторы организуют массовую проверку водителей на выявление признаков алкогольного опьянения. В ходе мероприятий сотрудники ГИБДД будут в первую очередь отрабатывать промышленные зоны и всевозможные гаражные сектора. Дорожные полицейские будут проводить тотальные проверки транспорта. В ходе проверок на дороге, сотрудники дорожной полиции в основном нацелены на выявление грубых и аварийноопасных нарушений ПДД, таких как управление автомобилями в нетрезвом виде, выезд на полосу встречного движения, применение и использование ремней безопасности.Напомним, что за повторное нарушение ПДД нетрезвому водителю может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст. 264 Уголовного Кодекса. С начала этого года дорожными полицейскими задержаны 387 нетрезвых водителей, возбуждено 44 уголовных дела за повторную езду в нетрезвом виде.