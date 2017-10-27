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27 октября 2017, 17:23



Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой

Подробнее об этой встрече «Заполярная правда» расскажет на следующей неделе.

Просмотров:175 Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева ответила на десятки самых разных вопросов от учащихся гимназии № 5 и школы № 27, планирующих стать учителями. Их интересовали самые разные вещи: от личных приоритетов – «что важнее семья или работа», до профессиональных аспектов – «помогло ли вам в карьере педагогическое образование». В беседе участвовали и выпускники школ - сегодняшние студенты педагогического колледжа. Их интересовали уже более конкретные вещи, такие как жилье для молодых специалистов и инклюзивное образование. Наталья Коростелева откровенно ответила на все заданные вопросы, и пообещала при необходимости помочь с трудоустройством каждому из будущих педагогов.Подробнее об этой встрече «Заполярная правда» расскажет на следующей неделе.