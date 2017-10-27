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27 октября 2017, 17:39



«Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств»

Программа начинается в Художественной галерее в 18.00 и продлится до 22.00. Здесь акцент сделан на трансформации в русском искусстве начала прошлого века в области поэзии, музыки, театра, изобразительного искусства. В рамках Ночи искусств в галерее откроется крупнейший в истории Норильска межмузейный выставочный проект «В авангарде новой жизни». Экспозиция охватывает практически все виды и жанры русского искусства периода пред- и послереволюционных лет отечественной истории, с 1907 по 1922 годы. Произведения искусства из собраний Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и ряда крупных частных собраний Москвы. Всего в залах художественной галереи будет выставлено около 70 работ 25 авторов, в числе которых Константин Коровин, Любовь Попова, Александр Родченко, Анна Голубкина, Валентин Серов, Павел Трубецкой, Александр Яковлев и другие. Также для посетителей галереи будет организована интерактивная программа, мастер-классы, музыкальные и театрализованные выступления от творческой группы «Дети Данко» и других творческих партнеров акции. Революционный шум, гам и полный фурор на вечере произведет шумовой оркестр, сборная группа норильских музыкантов BOOM BANDA. Самые неожиданные «инструменты» зазвучат на специальной программе в духе популярного музыкального направления 20-х годов начала прошлого века. Программа продолжится в Музее Норильска с 21.00 до 1.00. Там посетители будут вовлечены в «строительство нового мира» под непосредственным руководством главного героя эпохи Владимира Ленина. Музейная публика пройдет сквозь все необходимые этапы построения «светлого будущего» – от выстрела Авроры до полного преображения - через разруху, уборку на субботниках, агитацию, ликбез. А вот к чему придет ночное общество, пойдя по проторенному пути – вопрос открытый. С энтузиазмом революционеров-подпольщиков и большевиков смелые духом смогут поучаствовать в работе музейного ревподполья. В «ленинской комнате» можно будет отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Норильское товарищество артистов (НОТА) продемонстрирует, что «Ленин жив» и «живее всех живых». Революционные листовки и транспаранты на новый лад норильчане изготовят на мастер-классе вместе с Ассоциацией норильских дизайнеров АНОД. На базе кочевого учреждения культуры – в «красном чуме» – предусмотрена программа для юных революционеров. Реальное погружение в эпоху будет создавать выставка фотографий «Россия. 1917» из коллекции Мультимедиа Арт Музея Московского дома фотографии.

Просмотров:158 В залах Музея Норильска (Ленинский, 14) и Художественной галереи (Талнахская, 78) состоится революционный многочасовой марафон, во время которого гостей приглашают своих посетителей осмыслить события столетней давности. Акция в Норильске посвящена 100-летию Октябрьской революции. Продолжится марафон искусств 4 ноября дополнительной просветительской лекционной программой.Программа начинается в Художественной галерее в 18.00 и продлится до 22.00. Здесь акцент сделан на трансформации в русском искусстве начала прошлого века в области поэзии, музыки, театра, изобразительного искусства. В рамках Ночи искусств в галерее откроется крупнейший в истории Норильска межмузейный выставочный проект «В авангарде новой жизни».Экспозиция охватывает практически все виды и жанры русского искусства периода пред- и послереволюционных лет отечественной истории, с 1907 по 1922 годы. Произведения искусства из собраний Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и ряда крупных частных собраний Москвы. Всего в залах художественной галереи будет выставлено около 70 работ 25 авторов, в числе которых Константин Коровин, Любовь Попова, Александр Родченко, Анна Голубкина, Валентин Серов, Павел Трубецкой, Александр Яковлев и другие. Также для посетителей галереи будет организована интерактивная программа, мастер-классы, музыкальные и театрализованные выступления от творческой группы «Дети Данко» и других творческих партнеров акции.Революционный шум, гам и полный фурор на вечере произведет шумовой оркестр, сборная группа норильских музыкантов BOOM BANDA. Самые неожиданные «инструменты» зазвучат на специальной программе в духе популярного музыкального направления 20-х годов начала прошлого века.Программа продолжится в Музее Норильска с 21.00 до 1.00. Там посетители будут вовлечены в «строительство нового мира» под непосредственным руководством главного героя эпохи Владимира Ленина. Музейная публика пройдет сквозь все необходимые этапы построения «светлого будущего» – от выстрела Авроры до полного преображения - через разруху, уборку на субботниках, агитацию, ликбез. А вот к чему придет ночное общество, пойдя по проторенному пути – вопрос открытый.С энтузиазмом революционеров-подпольщиков и большевиков смелые духом смогут поучаствовать в работе музейного ревподполья. В «ленинской комнате» можно будет отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Норильское товарищество артистов (НОТА) продемонстрирует, что «Ленин жив» и «живее всех живых». Революционные листовки и транспаранты на новый лад норильчане изготовят на мастер-классе вместе с Ассоциацией норильских дизайнеров АНОД. На базе кочевого учреждения культуры – в «красном чуме» – предусмотрена программа для юных революционеров. Реальное погружение в эпоху будет создавать выставка фотографий «Россия. 1917» из коллекции Мультимедиа Арт Музея Московского дома фотографии.