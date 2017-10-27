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27 октября 2017, 18:18

«В авангарде новой жизни»: Музей Норильска представит проект к 100-летию революции 1917 года


В проекте представлены живопись, графика, скульптура из музейных и частных собраний 25 известных русских художников начала ХХ века: Константина Коровина, Любови Поповой, Александра Родченко, Анны Голубкиной, Валентина Серова, Павла Трубецкого, Александра Яковлева и других.
Открытие состоится в Норильской Художественной галерее 3 ноября в 19.00 в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Выставка «В авангарде новой жизни» охватывает практически все виды и жанры русского искусства периода пред- и послереволюционных лет отечественной истории, с 1907 по 1922 гг. Произведения знаменитых мастеров предстают на выставке символом будущего, прообразом нового времени и предчувствием грядущих перемен, когда переворот в искусстве сопровождал и даже опережал революционные события в обществе.
Кураторы намеренно отказались от демонстрации лишь наиболее радикальных художественных высказываний того времени; фокус сделан на более традиционных арт-стилях, – реалистических, фигуративных работах. Это художники – основатели и экспоненты таких известных «предоктябрьских» художественных объединений, как «Мир искусства» (А.Яковлев, М.Соколов) и «Товарищество передвижных художественных выставок» (В.Серов). В первые послереволюционные годы они продолжили работу в прежней стилистике, участвуя в деятельности, например, таких групп, как «Четыре искусства» (К.Истомин).
Наталья Федянина, директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», сокуратор выставки: «Как это ни странно, на выставке, посвященной 100-летию революции, нет самой революции. Наш главный герой – время. В художественном мире период с 1900-х по начало 1920-х, который охватывает выставка, пожалуй, был временем, когда «цвели все цветы». Для нас очень важно предоставить нашему норильскому зрителю возможность увидеть оригиналы работ выдающихся русских художников начала ХХ века и, может быть, совсем по-новому увидеть искусство революционной эпохи».
В экспозиции будет представлена живопись, графика и скульптура из собрания Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и ряда крупных частных собраний Москвы: коллекции Л. Агафоновой, Т. и С. Литвиных, галереи «Ковчег». Всего в залах художественной галереи МВК «Музей Норильска» будет выставлено около 70 работ 25 авторов. Планируется издание полноцветного научного каталога выставки «В авангарде новой жизни».
Выставка рассматривается как одно из ключевых событий акции «Ночь искусств-2017» в Норильске.

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