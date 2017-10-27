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27 октября 2017, 18:30

В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и космонавтики 8-й школы состоялась встреча школьников с членами общественной организации «Защита жертв политических репрессий»


Юные экскурсоводы рассказали о нескольких выдающихся узниках ГУЛАГа, чьи судьбы были связаны с отечественной авиацией и космонавтикой. Несмотря на то, что полярный летчик Василий Махоткин и конструктор космических кораблей Сергей Королев прошли через незаконные репрессии, они продолжали созидать на благо Родины. Почетным гостям, среди которых были и представители краевой и городской власти, Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда, презентовали и выставку, посвященную 60-летию запуска первого советского спутника, предоставленную Музеем космонавтики города Москвы. Заместитель главы города Норильска по социальным вопросам Наталья Коростелева подарила школьному музею уникальную издание «Миссия «Космос» об истории покорения человечеством Вселенной, а депутат Заксобрания края Виталий Толстов - буклет, который норильчанам просили передать из музея школы № 2 города Дивногорска, где бывал Юрий Гагарин.
В 8-й школе продолжает действовать выставка документов и книг, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, с которой на следующей неделе познакомятся и ученики близлежащих школ. А 30 октября знаменная группа этой школы с дубликатом знамени 365-го стрелкового полка отправятся с офицерами военно-космической части 40919 на мемориал «Норильская Голгофа», чтобы поклониться памяти жертв «Норильлага».
Фото Ирины Даниленко

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    Список новостей

 27 октября 2017 
18:30   В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и ... 18:18   «В авангарде новой жизни»: Музей Норильска представит проект к 100-летию революции 1917 года
17:39   «Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств» 17:23   Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой
16:29   Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» 16:19   Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде
16:10   В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий 16:01   В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей
15:34   Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут 13:05   До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.

 26 октября 2017 
17:09   В Норильске продолжается всероссийская акция «Я выбираю спорт!». 16:55   В Норильске прошло расширенное заседание совета местной общественной палаты, на котором был утвержден персональный состав ранее созданных комиссий, а также избраны их руководители.
16:43   Врио красноярского губернатора назначил 11 советников. 16:42   В воскресенье, 29 октября, в Норильске пройдут выставки собак и кошек.
16:36   Старейший в городе лифт сменил современный подъемник. Началась приемка лифтов, отремонтированных на средства собственников, отчисляемых в фонд регионального оператора за капитальный ремонт. 15:24   В Красноярске проходит Форум молодежи коренных малочисленных народов.
14:55   Признание заслуг станет весомее. 14:53   Красноярскому краю выделят миллиарды на ремонт и строительство больниц.
14:19   На Таймыре возобновились мероприятия по отлову безнадзорных животных. 13:50   Госавтоинспекция призывает жителей Норильска к осторожности на дорогах.
12:56   Завершается конкурс на название нового спортивного объекта в Красноярске. 12:11   К Дню народного единства публичная библиотека готовит насыщенную празднично-развлекательную программу.
11:59   Завтра, 27 октября, МФК «Норильский никель» проведет первый домашний матч в нынешнем сезоне.

 25 октября 2017 
18:13   В Дудинке завершилась летняя речная навигация. 17:46   В начале ноября четырехлетний норильчанин Максим Пономарев отправится в пензенский реабилитационный центр.
17:31   В Дудинке за два года заменят 26 лифтов. 17:22   Более 80 таймырцев трудоустроены на общественные работы.
16:42   «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера. 16:21   Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.
15:20   Ветеран Дмитрий Иванович Конопля получил поздравление с 90-летием от президента России. Письмо от главы государства вручил долгожителю глава города Норильска Ринат Ахметчин. 15:03   В связи с ремонтом на мосту Юго-Западной объездной автодороги движение по этой трассе будет временно изменено.
14:45   Норильские транспортники готовятся к празднованию большого юбилея. 14:41   Главой Красноярска избран Сергей Еремин.
14:29   Путин назначил встречу Толоконскому и еще 10 экс-губернаторам. 14:28   «Норникель» инициировал слёт социальных предпринимателей Севера.
14:27   Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нелегальных перевозок пассажиров. 14:21   Жители Норильска в очередной раз стали жертвами мошенников.
14:18   На спортивной площадке СШ № 9 состоятся первые соревнования. 14:14   Аэропорты Норильска и Хатанги не прошли прокурорскую проверку.
14:12   Из-за ухудшения погоды в Норильске ограничивали движение по федеральной трассе. 14:06   Библиотека семейного чтения приглашает ребят в «Отдыхай-ку!».
13:55   Юрий Губерман стал почетным гражданином Норильска.

 24 октября 2017 
17:49   Норильский Фестиваль северной ягоды будет представлен на национальной премии Russian Event Awards. 16:00   В музее Норильска откроется выставка «Два сердца» к 105-летию со дня рождения Льва Гумилева.
15:38   Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева. 15:05   Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.
14:04   В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности. 12:54   Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
12:41   По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело. 12:19   Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.




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