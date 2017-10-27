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27 октября 2017, 18:30



В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Сегодня в музее авиации и космонавтики 8-й школы состоялась встреча школьников с членами общественной организации «Защита жертв политических репрессий»

В 8-й школе продолжает действовать выставка документов и книг, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, с которой на следующей неделе познакомятся и ученики близлежащих школ. А 30 октября знаменная группа этой школы с дубликатом знамени 365-го стрелкового полка отправятся с офицерами военно-космической части 40919 на мемориал «Норильская Голгофа», чтобы поклониться памяти жертв «Норильлага». Фото Ирины Даниленко

Просмотров:147 Юные экскурсоводы рассказали о нескольких выдающихся узниках ГУЛАГа, чьи судьбы были связаны с отечественной авиацией и космонавтикой. Несмотря на то, что полярный летчик Василий Махоткин и конструктор космических кораблей Сергей Королев прошли через незаконные репрессии, они продолжали созидать на благо Родины. Почетным гостям, среди которых были и представители краевой и городской власти, Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда, презентовали и выставку, посвященную 60-летию запуска первого советского спутника, предоставленную Музеем космонавтики города Москвы. Заместитель главы города Норильска по социальным вопросам Наталья Коростелева подарила школьному музею уникальную издание «Миссия «Космос» об истории покорения человечеством Вселенной, а депутат Заксобрания края Виталий Толстов - буклет, который норильчанам просили передать из музея школы № 2 города Дивногорска, где бывал Юрий Гагарин.В 8-й школе продолжает действовать выставка документов и книг, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, с которой на следующей неделе познакомятся и ученики близлежащих школ. А 30 октября знаменная группа этой школы с дубликатом знамени 365-го стрелкового полка отправятся с офицерами военно-космической части 40919 на мемориал «Норильская Голгофа», чтобы поклониться памяти жертв «Норильлага».Фото Ирины Даниленко