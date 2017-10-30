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30 октября 2017, 12:39



С 1 февраля ожидается повышение пенсий.



Просмотров:113 С 1 февраля 2018 г., по предварительным цифрам, на 3,2% увеличатся выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Помимо этого повысят пособия на погребение, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.