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30 октября 2017, 12:44



Владимир Путин сегодня откроет первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий.



Просмотров:131 Мемориал «Стена скорби» - первый общенациональный мемориал жертвам массовых репрессий. Камень с «Норильской Голгофы» стал частью монумента «Стена скорби» в Москве. Мемориал состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино. С двух сторон от горельефа находятся бронзовые скрижали, на которых высечено слово «Помни» на разных языках. Площадь перед памятником решили выложить камнями, привезенными из мест, чья история тесно связана с репрессиями ХХ века. В числе камней есть и экземпляр, доставленный из Норильска. Нужный камень был найден у подножия горы Шмидта. Таким образом, камень с мемориала «Норильская Голгофа», находящегося на месте массовых захоронений жертв политических репрессий с 1935 по 1956 годы, станет частью общенационального монумента. «Стена скорби» создана по инициативе Фонда памяти, аккумулирующего частные и корпоративные пожертвования на поддержку просветительских и образовательных программ, научно-исследовательских работ и мероприятий, направленных на увековечение памяти пострадавших от репрессий. На создание мемориала Фонд памяти собрал 45 млн рублей, дополнительно 300 млн рублей предоставило правительство Москвы. В число партнеров проекта «Стена скорби» вошла компания «Норникель». В Норильске так же, как и в Москве, пройдут траурные мероприятия. В полдень все неравнодушные горожане соберутся на «Норильской Голгофе». Там состоится заупокойная лития. По окончании богослужения собравшиеся возложат цветы к памятнику «Жертвам Норильлага» и зажгут свечи в часовне Животворящего Креста в память о погибших.