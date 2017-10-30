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30 октября 2017, 12:48



Иркутские спасатели вытащили из ледяной воды норильчан, оказавшихся в шторм на Иркутском водохранилище.

"Около двух с половиной часов мы шли на катере по Иркутскому водохранилищу - все это время был включен радар, и мы держали связь с пострадавшими, - говорят спасатели. - Объяснили им, как с помощью мобильного телефона определить координаты местонахождения, и ориентировались по переданным данным. Видимость - не более 5 метров. Чтобы обозначить себя, они держали включенными фонари. Люди основательно продрогли. При этом с собой у них не было ни теплых вещей, ни палатки, ни запаса еды и воды". Для справки. Определить свои координаты при помощи мобильного устройства довольно легко. Например, в мессенджере WhatsApp, в чате с нужным адресатом, которому вы хотите отправить свои координаты, нажимаем скрепочку внизу экрана (в Viber - плюсик), выбираем "Местоположение", программа определяет его и выводит карту - нажимаете "Отправьте свое местоположение". Если же на карте нажать и удерживать точку вашего местонахождения, то вверху появятся географические координаты. К сожалению, все это будет действовать только при наличии мобильной связи и интернета, то есть в ближних окрестностях города. Дальше в тундре, куда вышки сотовых операторов не добивают, придется полагаться на навигатор или компас.

Просмотров:106 Молодые люди из Норильска приехали в гости к другу в Иркутскую область. В минувший четверг они отправились на моторной лодке по местному водохранилищу, но в одном из заливов заглох мотор, поднялся шторм: ветер, снег и волны ледяной воды. Уже в темноте, около 19.00 по местному времени, они вызвали спасателей. В Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС рассказали, что молодым людям крупно повезло, ведь в таких погодных условиях связи могло попросту не быть."Около двух с половиной часов мы шли на катере по Иркутскому водохранилищу - все это время был включен радар, и мы держали связь с пострадавшими, - говорят спасатели. - Объяснили им, как с помощью мобильного телефона определить координаты местонахождения, и ориентировались по переданным данным. Видимость - не более 5 метров. Чтобы обозначить себя, они держали включенными фонари. Люди основательно продрогли. При этом с собой у них не было ни теплых вещей, ни палатки, ни запаса еды и воды".Для справки. Определить свои координаты при помощи мобильного устройства довольно легко. Например, в мессенджере WhatsApp, в чате с нужным адресатом, которому вы хотите отправить свои координаты, нажимаем скрепочку внизу экрана (в Viber - плюсик), выбираем "Местоположение", программа определяет его и выводит карту - нажимаете "Отправьте свое местоположение". Если же на карте нажать и удерживать точку вашего местонахождения, то вверху появятся географические координаты. К сожалению, все это будет действовать только при наличии мобильной связи и интернета, то есть в ближних окрестностях города. Дальше в тундре, куда вышки сотовых операторов не добивают, придется полагаться на навигатор или компас.